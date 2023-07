Wimbledon: Cameron Norrie minimise les problèmes de blessures et veut utiliser le soutien de la foule à son avantage | Actualités Tennis

Le numéro 1 britannique Cameron Norrie a minimisé les problèmes de blessure avant Wimbledon et pense que le soutien à domicile peut être un gros avantage pour ses espoirs d’aller encore plus loin que l’an dernier.

Norrie, qui a été éliminé en quart de finale au Queen’s Club par Sebastian Korda la semaine dernière, portait un cerclage sous son genou gauche à Hurlingham jeudi.

Il a minimisé tout problème de blessure, cependant, en disant: « Je peux m’entraîner comme d’habitude. Avoir des journées plus longues plus tôt dans la semaine et ensuite obtenir ces matchs a été formidable. Je fais tout ce que je peux pour le gérer .

« Je pense que la chose la plus importante est juste d’y aller et de le mettre de côté. Je vais avoir un peu d’inconfort à certains moments et c’est comme ça que ça va être.

« Je me sentais vraiment bien aujourd’hui et j’ai eu une excellente performance. Je suis exactement là où je veux être. C’est une bonne préparation d’avoir les matchs à Queen’s et ici. C’est ma période préférée de l’année. J’apprécie vraiment mon tennis et je Je frappe la balle, je pense, aussi bien que jamais. »

Norrie débutera contre le qualifié tchèque Tomas Machac mais a du pain sur la planche pour égaler la course de l’an dernier aux demi-finales.

Il est tête de série pour rencontrer le talentueux jeune américain Korda au troisième tour, alors qu’il est dans la même section qu’Andy Murray et Stefanos Tsitsipas.

« J’apprécie vraiment mon tennis et je frappe vraiment la balle aussi bien que jamais, surtout en entrant dans l’herbe.

« Ce sera bien de faire un parcours en profondeur mais c’est encore un long chemin à parcourir et je devrai le prendre match par match. »

Norrie espère mélanger son parcours vers le All England Club avec le joueur de 27 ans qui vise à faire du vélo tous les deux jours.

La 12e tête de série a de bons souvenirs d’avoir atteint les demi-finales de Wimbledon l’année dernière avant de s’incliner en quatre sets face à l’éventuel champion Novak Djokovic.

Norrie espère profiter du maintien à domicile





Le gaucher veut utiliser le soutien à domicile à son avantage, déclarant : « Je vais essayer d’utiliser mes expériences d’aller loin dans les tournois et savoir que je peux le faire joue un grand rôle.

« Beaucoup de jeunes joueurs n’ont pas joué trop de matchs sur l’herbe, donc ce sera un Wimbledon intéressant à coup sûr. J’ai hâte de voir comment ça se passe.

« Vous devez apprécier le soutien à domicile et l’utiliser. Vous voyez Carlos Alcaraz en profiter, donc je pense que c’est un bon gars pour apprendre. La façon dont il implique la foule et je pense que je peux certainement utiliser la foule à mon avantage. »