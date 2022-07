Wimbledon: Cameron Norrie affronte Novak Djokovic en demi-finale, Nick Kyrgios passe en finale | Actualités Tennis

Le Britannique Cameron Norrie a réalisé le meilleur parcours de sa carrière lors d’un Grand Chelem aux Championnats de cette année

Le n ° 1 britannique Cameron Norrie est prêt à “l’emporter” sur Novak Djokovic en demi-finale de Wimbledon, tandis que Nick Kyrgios a été écarté de la finale après le retrait de Rafael Nadal en raison d’une blessure.

Norrie rejoint Andy Murray, Tim Henman et Roger Taylor en tant que seuls hommes britanniques à atteindre les demi-finales en simple au All England Club à l’ère ouverte.

Norrie, l’actuel numéro 1 britannique, fait maintenant face à ce qu’il considère être le test ultime à Wimbledon – un match contre le numéro 1 mondial, qui tente de remporter un quatrième titre consécutif.

L’autre demi-finale entre Kyrgios et Nadal devait avoir lieu vendredi sur le court central. Cependant, Nadal a annoncé jeudi soir qu’il avait été contraint de se retirer du tournoi.

L’Espagnol s’est battu héroïquement pendant un quart de finale de quatre heures et 21 minutes contre Taylor Fritz, mais après un scan et un entraînement jeudi, il a pris la décision difficile de ne pas jouer.

Norrie prêt pour le duel de Djokovic sur le court central

Norrie et Djokovic ne se sont rencontrés qu’une seule fois sur le Tour et ce sera leur première rencontre sur gazon

Le n ° 1 britannique a innové cette année à Wimbledon, après avoir dépassé le troisième tour d’un Grand Chelem pour la première fois.

Il est sûr de dire que Norrie, qui a remporté un certain nombre de titres sur le circuit ATP, a dû être perturbé par son record dans les tournois majeurs et savoure maintenant une longue course à un Chelem.

À son domicile du Chelem, Norrie tire sa force de l’équipe stable qu’il a autour de lui et fait les choses à sa manière, comme faire du vélo depuis et vers le All England Club jusqu’à chez lui.

Cameron Norrie – Route vers les demi-finales Premier tour Pablo Andujar – 6-0 7-6 (7-3) 6-3 Deuxième tour Jaume Munar – 6-4 3-6 5-7 6-0 6-2 Troisième tour Steve Johnson – 6-4 6-1 6-0 Quatrième tour Tommy Paul – 6-4 7-5 6-4 Quart de finale David Goffin – 3-6 7-5 2-6 6-3 7-5

La première réaction de Norrie face à Djokovic en demi-finale a été positive et il ne fait aucun doute que la foule du court central le soutiendra, tout comme la foule du court n ° 1 l’a fait mardi.

Le n ° 1 britannique connaît également le record que détient son adversaire serbe sur le court central – Djokovic n’a pas perdu sur le court principal depuis qu’Andy Murray l’a battu en finale en 2013 – mais Norrie n’est pas déconcerté.

“C’est évidemment l’une des tâches les plus difficiles du tennis”, a déclaré Norrie. “Je dirais que l’herbe est sa surface préférée et que son record est incroyable ici à Wimbledon. Ça va être difficile.

Normal Norrie mérite le succès de Wimbledon Le succès de Cameron Norrie en Grand Chelem se prépare. Après une ascension fracassante depuis un an et demi, il affronte l’épreuve ultime face à Novak Djokovic.

“Mais j’ai hâte de le lui apporter et de voir le niveau qu’il apporte. La dernière fois que je l’ai affronté, c’était à Turin, dans un autre grand tournoi. Il a très bien joué mais je pense que j’ai beaucoup appris de cela.

“Je vais l’aborder un peu différemment, tactiquement. Ça va être un bon défi, et je suis prêt pour ça.”

Je pense qu’il est un excellent exemple pour tous les joueurs de tennis à regarder et à suivre, si vous faites l’effort jour après jour, que vous vous consacrez correctement au sport et que vous avez une attitude comme lui, cela peut vous prendre très longtemps , façon. Andy Murray à propos de Cameron Norrie

Dans les jours entre son quart de finale et sa demi-finale, Norrie a déclaré qu’il était susceptible de contacter Murray pour “voir ce qu’il avait” sur le numéro 1 mondial, et pourquoi pas vous ? Murray est l’un des rares à avoir battu Djokovic à Wimbledon.

En plus d’affiner son approche tactique, Norrie devra déterminer comment il commence plus vite qu’il ne l’a fait en quart de finale. Contre David Goffin, il a admis qu’il “ne sentait pas le ballon” au début et il lui a fallu attendre le quatrième set pour vraiment trouver son rythme.

Il y a peu ou pas de temps pour le faire contre Djokovic, donc qu’il s’agisse d’accélérer les choses, de ralentir les choses ou d’avoir quelques entraînements mentaux dans son casier comme le discours intérieur, Norrie doit réussir dès le premier ballon vendredi.

Novak Djokovic – Route vers les demi-finales Premier tour Soon Woo Kwon – 6-3 3-6 6-3 6-4 Deuxième tour Thanasi Kokkinakis – 6-1 6-4 6-2 Troisième tour Miomir Kecmanovic – 6-0 6-3 6-4 Quatrième tour Tim van Rijthoven – 6-2 4-6 6-1 6-2 Quart de finale Jannik Sinner – 5-7 2-6 6-3 6-2 6-2

Djokovic lui-même sait tout sur l’impact du discours intérieur, après avoir partagé qu’un “discours d’encouragement” lors d’une pause dans la salle de bain a tourné autour de son quart de finale contre Jannik Sinner.

Après avoir perdu les deux premiers sets, le numéro 1 mondial a ensuite remporté les sets trois, quatre et cinq, 6-3 6-2 6-2 pour atteindre sa 11e demi-finale à Wimbledon.

Djokovic veut enregistrer sa 333e victoire en Grand Chelem

Le fait que Djokovic ait maintenant traversé cette période de conflits est de mauvais augure pour Norrie car le Serbe sait exactement quoi faire à ce stade d’un majeur. Contrairement au Britannique, rien de ce qui arrivera vendredi ne sera nouveau pour le n°1 mondial.

Ce qui est plus récent, c’est de jouer à nouveau contre un Britannique dans un match à élimination directe majeur à Wimbledon et c’est quelque chose que le numéro 1 mondial a déjà abordé dans son esprit.

“Nous avons joué en salle aux finales de l’ATP Tour [last time]”, a-t-il déclaré.” Bien sûr, ce sont des conditions différentes, un tournoi et un environnement différents de ceux de jouer ici à Wimbledon sur le court central en demi-finale d’un Chelem dans son pays.

“Je sais à quoi m’attendre si cela se produit, vous savez, en termes de soutien de la foule. Pour lui, il n’y a pas grand-chose à perdre. Chaque victoire à partir de maintenant est un gros problème pour lui. Je le sais.

“Mais je connais bien son jeu. Il est dans le coin. Je vais faire mes devoirs et me préparer.”

Djokovic tente d’atteindre sa huitième finale de Wimbledon et de devenir le troisième joueur de l’Open Era à atteindre la finale du simple messieurs de Wimbledon à 35 ans ou plus.

Pendant ce temps, Norrie visera à devenir le deuxième Britannique de l’Open Era à atteindre la finale de Wimbledon.

Kyrgios reçoit un forfait après le retrait de Nadal

Kyrgios aura maintenant une longue attente avant sa première finale du Grand Chelem

Nadal a fait une figure consternée en annonçant jeudi soir qu’il était contraint de se retirer en raison d’une blessure.

Au cours de sa longue demi-finale, sa famille lui faisait signe de ne pas jouer avec le problème abdominal qu’il avait, mais son esprit de compétition et sa détermination l’ont poussé vers la victoire.

Après un scan jeudi et du temps passé sur les terrains d’entraînement du All England Club, Nadal a annoncé sa décision en début de soirée.

En conséquence, il n’y aura pas de 10e rencontre entre Nadal et Kyrgios et l’Australien, classé 40e mondial, est désormais le finaliste masculin de Wimbledon le moins bien classé et le premier non classé depuis Mark Philippoussis en 2003.

Le tournoi de Kyrgios, comme son jeu de tennis, a tout eu. Il y a des affaires juridiques hors cour en cours en Australie, et pendant qu’il était sur le terrain du All England Club, il a fait la une des journaux pour des raisons à la fois négatives et positives.

Nick Kyrgios – Route vers les demi-finales Premier tour Paul Jubb – 3-6 6-1 7-5 6-7 (3-7) 7-5 Deuxième tour Filip Krajinovic – 6-2 6-3 6-1 Troisième tour Stefanos Tsitsipas – 7-6 (7-2) 4-6 6-3 7-6 (9-7) Quatrième tour Brandon Nakashima – 4-6 6-4 7-6 (7-2) 3-6 6-2 Quart de finale Cristian Garin – 6-4 6-3 7-6 (7-5)

Se concentrant uniquement sur son tennis, Kyrgios a le jeu complet pour troubler les meilleurs du jeu, comme l’a dit Daniela Hantuchova. Sports du ciel.

“Du point de vue du tennis, c’est juste fou ce qu’il peut faire sur un court”, a déclaré Hantuchova.

“J’ai eu la chance de jouer une exhibition avec lui dans la même équipe et j’ai été étonné à chaque fois qu’il est entré sur un court, ce qu’il peut faire et sa capacité. Son pur talent est irréel et probablement l’un des meilleurs que nous ayons eu dans l’histoire.”

Kyrgios aura désormais une longue attente jusqu’à la première finale du Grand Chelem de sa carrière, qui a lieu dimanche, et vous vous attendez à ce qu’il regarde le match entre Norrie et Djokovic avec beaucoup d’intérêt.

