Wimbledon assouplit la règle du kit tout blanc pour les joueuses après de nouvelles critiques de Billie Jean King et Judy Murray | Actualités Tennis

Wimbledon a assoupli ses règles vestimentaires entièrement blanches pour permettre aux compétitrices de porter des sous-shorts sombres et de soulager une source potentielle d’anxiété lorsqu’elles ont leurs règles, a déclaré le All England Club.

Wimbledon a traditionnellement interdit à tous les joueurs de porter des sous-vêtements colorés depuis 2014 dans le cadre de leur politique entièrement blanche.

Cependant, après de nouvelles critiques de Billie Jean King et Judy Murray, les règles ont été modifiées pour permettre aux joueuses de porter des sous-shorts de couleur foncée.

Sally Bolton, directrice générale du All England Club, a déclaré : “Nous nous engageons à soutenir les joueurs et à écouter leurs commentaires sur la manière dont ils peuvent donner le meilleur d’eux-mêmes.

“A partir de l’année prochaine, les femmes et les filles participant aux Championnats auront la possibilité de porter des sous-shorts colorés si elles le souhaitent. Nous espérons que cet ajustement des règles aidera les joueuses à se concentrer uniquement sur leurs performances en soulageant une source potentielle d’anxiété.”

La règle du tout blanc peut conduire à la «peur»

Jean King, six fois champion en simple de Wimbledon, avait précédemment appelé le All England Club à assouplir les règles et à suivre les changements apportés par d’autres sports, notamment les équipes de football féminines changent de short du blanc à des couleurs plus foncées.

S’adressant à CNN, Jean King a déclaré: “Ma génération, nous nous sommes toujours inquiétés parce que nous portions tout le temps du blanc. Et c’est ce que vous portez en dessous qui est important pour votre période menstruelle. Et nous vérifions toujours si nous montrons.

“Vous devenez tendu à ce sujet parce que la première chose que nous sommes, ce sont des artistes, et vous voulez que tout ce que vous portez soit impeccable, soit superbe. Nous sommes des artistes. Nous l’apportons aux gens.

“Vous avez l’impression de pouvoir respirer et de ne pas avoir à tout vérifier chaque minute lorsque vous vous asseyez et changez de côté. Donc, au moins, cela a été mis au premier plan, ce qui, je pense, est important d’avoir une discussion.”

Murray back appelle à un changement de règle, ajoutant que la règle du tout blanc peut conduire à la “peur” des joueurs pendant leur période.