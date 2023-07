Wimbledon: Andy Murray fait le show sur le court central devant la princesse de Galles et Roger Federer | Actualité Tennis

Andy Murray a fait un début parfait pour sa 15e campagne en simple à Wimbledon en organisant un spectacle sur le court central pour la princesse de Galles et son vieil ennemi Roger Federer.

Le double champion a battu son compatriote britannique Ryan Peniston avec une victoire 6-3 6-0 6-1 sous le toit pour passer au deuxième tour.

Federer, dont la carrière avait été célébrée avec une courte vidéo avant le début du match, et la princesse de Galles se sont assurés d’être de retour à leur place au premier rang de la Royal Box à temps pour le premier coup du match.

Murray était très satisfait de sa performance, déclarant: « Évidemment, c’est incroyable d’être de retour ici pour jouer sur le court central. J’étais assez nerveux, en sortant, je voulais bien jouer.

« J’ai commencé un peu hésitant mais une fois que j’ai eu la pause, j’ai pensé que j’avais joué de bonnes choses au fil du match. Il y a de bons signes là-bas. »

Lorsqu’on lui a demandé si c’était le meilleur qu’il ait ressenti en venant à Wimbledon depuis qu’il avait remporté son deuxième titre en 2016, Murray a répondu : « Probablement. Cela fait longtemps que je ne me suis pas senti aussi bien physiquement en venant à Wimbledon, ce qui est vraiment positif. Le dernier Les années ont été très difficiles, alors j’espère que je suis en forme pour une bonne course. »

Federer a qualifié la performance de Murray de « très bonne », et l’Ecossais a ajouté : « C’était incroyable d’avoir de la royauté ici, mais aussi de la royauté du tennis.

« Incroyable d’avoir Roger ici pour soutenir l’événement. La dernière fois que j’étais sur ce terrain et qu’il regardait, c’était pendant les Jeux olympiques et il s’est assis dans la loge de Stan Wawrinka contre moi. J’espère que vous allez bien Roger et Mirka. »

En commençant une 15e campagne, il a égalé le record de l’ère ouverte pour un Britannique établi par Jeremy Bates, et il aurait pris confiance en sachant qu’en près de 1 000 matchs au niveau de la tournée, il n’avait jamais perdu contre un joueur classé aussi bas que les 268 de Peniston. .

Le joueur de 27 ans de l’Essex, qui a survécu au cancer alors qu’il était tout-petit, s’est bien installé lors de ses débuts sur le court central et a été le meilleur des deux pendant une grande partie du premier set, mais il n’a pas pu saisir l’une des deux premières chances de briser. le service de Murray et payé pour un jeu lâche.

Au deuxième set, l’Écossais, qui a remporté le titre après son seul match précédent contre un autre joueur britannique ici lorsqu’il a battu Liam Broady en 2016, jouait beaucoup mieux.

Peniston était toujours en compétition et réussissait des tirs qui plaisaient à la foule, mais Murray avait éliminé les fautes directes – 15 de son total de 24 sont survenues dans le premier set – et ne donnait rien à son adversaire.

Au moment où Peniston a remporté un autre match, il en avait perdu neuf de suite et était mené 2-0 dans le troisième set.

Peniston contre Murray: conte de la bande Péniston Statistiques de match Murray 2 As 5 4 Doubles fautes 0 62% Pourcentage de victoire au 1er service 76% 32% Pourcentage de victoire au 2e service 59% 0/2 Points de break gagnés 7/13 9/16 Points nets gagnés 17/17 14 Total des gagnants 21 35 Erreurs directes 24 56 Total des points gagnés 88

La maison est où le cœur est pour Murray Andy Murray est le sixième joueur de l’ère ouverte à remporter plus de 60 victoires en simple masculin à Wimbledon (maintenant 61) – avec Federer, Djokovic, Connors, Becker et Sampras.

Des tests beaucoup plus difficiles attendront, y compris le vainqueur de l’affrontement entre la cinquième tête de série Stefanos Tsitsipas et Dominic Thiem au deuxième tour, mais la netteté avec laquelle Murray a frappé le ballon au sol est certainement de bon augure.