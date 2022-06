Wimbledon : Andy Murray dans une course contre la montre pour être prêt pour le Grand Chelem au All England Club | Actualités Tennis

Andy Murray espère être en forme pour Wimbledon mais admet qu’il est dans une course contre la montre

Andy Murray dit que sa blessure à l’abdomen gauche « est en train de guérir, mais ce n’est toujours pas parfait » alors qu’il fait face à une course contre la montre pour être en forme pour Wimbledon la semaine prochaine.

Murray a sauté tous les tournois sauf un de la saison sur terre battue afin de se préparer pour Wimbledon et cela semblait être une sage décision alors qu’il participait à la finale d’un événement du circuit ATP à Stuttgart.

Mais il a subi une blessure lors de cette défaite face au finaliste de Wimbledon l’an dernier, Matteo Berrettini, qui a nui à sa préparation.

« J’ai eu assez de matchs sous moi et je n’ai pas prévu de jouer de matchs d’exhibition » Andy Murray exclut de jouer à Hurlingham

Le triple champion du Grand Chelem a passé les deux derniers jours à s’entraîner au All England Club et il admet qu’il y a eu des « positifs et des négatifs » alors qu’il cherche à accélérer sa rééducation à temps pour le début du tournoi.

Il a déclaré: « Les points positifs sont que j’ai pu m’entraîner, mais il y a certains coups que je n’ai pas pu pratiquer, donc cela a évidemment perturbé mes préparatifs, ne pas jouer à Queen’s, puis certains coups spécifiques que je n’ai pas pu s’entraîner.

« La blessure guérit mais ce n’est toujours pas parfait. J’ai pu m’entraîner les trois, quatre derniers jours, donc j’ai passé un bon moment sur le terrain mais ce n’était pas idéal.

« Je ne veux pas dire exactement quels coups je n’ai pas pu faire, mais je suis sûr que vous pouvez déterminer cela en fonction de la blessure. J’ai raté certaines des choses que j’aurais J’aimais faire, mais j’espère que dans les prochains jours, nous espérons que nous nous améliorerons et que nous reprendrons nos préparatifs normaux. »

Il y a eu des suggestions selon lesquelles le numéro 51 mondial pourrait jouer un rôle lors de la Classique de tennis Giorgio Armani au Hurlingham Club cette semaine, mais Murray a annulé toute suggestion.

« Je n’espérais pas jouer à Hurlingham », a-t-il déclaré. « J’ai eu l’impression d’avoir eu beaucoup de matches à Surbiton et à Stuttgart, c’était neuf matches en deux semaines et, à moins que j’aie oublié quelque chose, je pense que c’est le plus de matches que j’ai disputés en deux semaines depuis 2016 – c’est depuis longtemps. J’ai donc senti que j’avais assez de matchs sous moi et que je n’avais pas prévu de jouer de matchs d’exhibition.

Murray a ajouté: « Je m’entraîne depuis trois ou quatre jours et je m’entraîne bien. Mais malheureusement, dans les matchs, vous ne pouvez pas simplement ne pas frapper certains coups. Dans les prochains jours, j’espère avoir la chance de testez cela et j’espère que tout ira bien. »

