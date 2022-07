Wimbledon: Alfie Hewett a le chagrin face à Shingo Kunieda lors de la finale du simple en fauteuil roulant | Actualité Tennis

La poursuite d’Alfie Hewett pour un premier titre en simple en fauteuil roulant à Wimbledon s’est terminée par un chagrin

La poursuite d’Alfie Hewett pour un premier titre en simple en fauteuil roulant à Wimbledon s’est terminée par un chagrin après que Shingo Kunieda ait riposté pour remporter une finale épique en trois sets.

Le joueur de 24 ans était à portée de main de la victoire à quatre reprises, mais n’a pas réussi à servir et a finalement subi une défaite 4-6 7-5 7-6 (7-5) contre l’as japonais qui a terminé le dernier match de la Chelem d’or.

Après trois heures et 20 minutes dans une chaleur torride, avec des températures atteignant 28 degrés, Hewett a perdu pour subir une double déception ce week-end après avoir terminé deuxième avec Gordon Reid dans le double en fauteuil roulant samedi.

Hewett n’avait jamais fait la finale du simple au All England Club lors de ses cinq apparitions précédentes et l’a fait à la dure en produisant un retour épique pour battre Gustavo Fernandez dans les quatre derniers malgré à un moment un retard d’un set et 5-1 sur le court. Une.

Un bon départ du Britannique lui a valu une pause précoce à cette occasion, mais plusieurs pauses seraient échangées dans un premier set qui durerait une heure.

Cela a finalement suivi le chemin de Hewett, qui a reculé de 15 à 40 pour gagner quatre points de suite et avancer 6-4.

Court Three a répondu avec enthousiasme à la perspective d’un deuxième vainqueur à domicile des Championnats 2022 après que Neal Skupski ait triomphé aux côtés de l’Américaine Desirae Krawczyk en double mixte jeudi.

Alors que l’herbe du terrain de spectacle montrait des signes de fatigue, la qualité du concours était de premier ordre.

Kunieda, qui tentait de terminer sa série de tous les tournois du Grand Chelem et de l’or paralympique, a dû creuser profondément dans la seconde, reculant à 5-4 avant de finalement l’emporter.

Hewett a répondu à sa déception dans la mode de la marque et a décroché deux pauses au début du décideur pour reprendre l’initiative.

De nombreux spectateurs avaient quitté le court trois maintenant avant la finale de Novak Djokovic et Nick Kyrgios, mais avec la tête de série Kunieda menaçant un autre retour, ceux qui étaient encore présents ont tenté de se placer derrière le Britannique pour l’aider à franchir la ligne.

Une première victoire de rêve en simple à Wimbledon était à portée de main lorsque Hewett a produit le huitième break du troisième set, mais Kunieda a de nouveau riposté pour forcer un tie-break.

L’expérience du joueur de 38 ans s’est avérée essentielle avec Kunieda capable de se rallier de 3 à 5 dans le tie-break pour remporter sept points consécutifs et s’assurer un 28e titre du Grand Chelem.

Shingo Kunieda a révélé que les conseils de Roger Federer l’ont aidé à casser son canard sur l’herbe

Les deux joueurs ont été ovationnés par la foule avant d’échanger une longue accolade au filet.

“Je suis évidemment vidé et ça va piquer pendant un moment, mais ça a été une semaine incroyable pour avoir du tennis en fauteuil roulant sur Court One et avec beaucoup de monde là-bas”, a déclaré Hewett.

“Je tiens à féliciter Shingo et son équipe, je sais que parmi les milliers de tournois du Grand Chelem que vous avez remportés, celui-ci en était un que vous n’aviez pas eu.

“Vous ne m’avez pas donné de répit et nous voulions tous les deux la victoire, mais vous êtes l’un des plus grands joueurs en fauteuil roulant de tous les temps et vous le méritez.”

Kunieda était tout aussi aimable et a également révélé que les conseils de Roger Federer l’avaient aidé à casser son canard sur l’herbe.

Il a déclaré: “Mon rêve est devenu réalité. Merci aussi Alfie, tu as plus d’années que moi et tu gagneras ici à l’avenir.

“Un merci spécial à Roger Federer, il m’a donné de très bons conseils sur l’herbe l’année dernière, il est donc l’une des raisons pour lesquelles j’ai eu ça.”

