Wimbledon : Alcaraz bat Djokovic pour son premier titre de champion

WIMBLEDON, Angleterre –

Carlos Alcaraz a déclaré qu’il voulait un autre tir sur Novak Djokovic. Il a dit que cela rendrait la victoire à Wimbledon plus spéciale. Eh bien, Alcaraz a eu sa chance d’affronter Djokovic. Et il l’a battu.

Alcaraz a mis de côté un mauvais départ et a bondi dans la séquence pour mettre fin à la séquence de 34 victoires consécutives de Djokovic au All England Club en le devançant 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6, 6-4 en une finale engageante et aller-retour dimanche, remportant son premier titre à Wimbledon et son deuxième trophée du Grand Chelem au total.

Alcaraz, classé n ° 1, a empêché Djokovic, n ° 2, de remporter ce qui aurait été un huitième titre record et un cinquième consécutif lors du tournoi sur gazon. Djokovic a également été empêché de gagner un 24e majeur en carrière.

« Jouer une finale contre une légende de notre sport – pour moi, c’est incroyable », a déclaré Alcaraz, qui ne participait qu’à sa quatrième épreuve en carrière sur gazon.

« Je dois féliciter Novak. C’est incroyable de jouer contre lui. Que puis-je dire de lui ? C’est incroyable. Tu m’inspires beaucoup. J’ai commencé à jouer au tennis en te regardant », a déclaré Alcaraz, puis a plaisanté : « Je veux dire, depuis que je est né, vous gagniez déjà des tournois. »

Ce n’est pas tout à fait exact. Pourtant, au lieu que Djokovic, un Serbe de 36 ans, devienne le champion masculin le plus âgé de Wimbledon à l’ère Open, Alcaraz, un Espagnol de 20 ans, est devenu le troisième plus jeune. L’écart d’âge entre les deux était le plus grand de toutes les finales de Chelem masculin depuis 1974.

Alcaraz avait donc la jeunesse de son côté, ce qu’il a également fait, bien sûr, lors de leur rencontre à Roland-Garros le mois dernier. Celui-là était extraordinaire pendant deux sets avant qu’Alcaraz ne se resserre et ne disparaisse. Cette fois, il avait l’endurance et les coups pour dépasser Djokovic.

« Vous n’aimez jamais perdre des matches comme celui-ci. Je suppose que lorsque toutes les émotions sont apaisées, je dois encore être très reconnaissant car j’ai remporté de très nombreux matches serrés et serrés dans le passé ici », a déclaré Djokovic, dont la dernière défaite à Wimbledon c’était en 2017.

« J’ai perdu contre un meilleur joueur », a déclaré Djokovic, qui s’est arrêté pour essuyer ses larmes, « donc je dois le féliciter ».

Alcaraz est plus rapide et capable de plus de puissance – des services dépassant 130 mph, des coups droits dépassant 100 mph – mais Djokovic est équipé d’une abondance de talents et de tellement de mémoire musculaire. Il est passé par là et l’a fait, d’une manière dont Alcaraz, pour l’instant, ne peut que rêver.

Mais si cette victoire par une journée venteuse et nuageuse au Center Court, où Djokovic a perdu pour la dernière fois lors de la finale de 2013, était une indication, Alcaraz est en passe de réaliser pas mal de choses lui-même.

Pourtant, tout cela est relativement nouveau pour lui : la 35e finale record du Grand Chelem de Djokovic était la deuxième d’Alcaraz.

Pourtant, c’est Alcaraz qui a remporté un mini-chef-d’œuvre de 32 points et 25 minutes d’un match sur le chemin du troisième set. C’est Alcaraz qui n’a pas été intimidé lorsque Djokovic a forcé les choses à un cinquième set.

Et c’est Alcaraz qui a pris l’avantage pour de bon en brisant pour remonter 2-1 au cinquième avec un revers gagnant. Djokovic, qui est tombé pendant le point mais s’est rapidement relevé, a réagi en claquant sa raquette dans le poteau du filet, lâchant prise à l’impact. Il a détruit son équipement et a obtenu une violation du code de l’arbitre de chaise Fergus Murphy.

Ils joueront encore 24 minutes, portant le total à plus de 4,5 heures, mais Alcaraz n’a jamais cédé, n’a jamais cédé. Et c’est Alcaraz, pas Djokovic, qui s’est couvert le visage et s’est roulé dans l’herbe après le dernier point, puis a reçu le trophée d’or.

« Quelle qualité à la fin du match », a déclaré Djokovic à Alcaraz lors de la cérémonie d’après-match. « Tu le mérites, absolument. »

Alcaraz possède un marteau de forgeron de coup droit, qu’il déchaîne de manière à faire croire à un observateur que chaque once de force, en fait chaque fibre de son être, est investie dans chaque coup. Le claquement de la raquette et son « Uhhh-ehhh! » L’expiration de l’effort – accompagnée des halètements des spectateurs impressionnés – s’est répercutée dans l’arène dimanche.

Cela ne veut pas dire, bien sûr, que les attributs d’Alcaraz se terminent par ce gros coup droit. Il est bien plus que cela, affichant un jeu sur tous les terrains aussi varié que possible, c’est pourquoi on lui prédit la célébrité. Il fait tout bien, y compris les amortis bien déguisés qui l’ont aidé à se remettre dans le vif du sujet dans les deuxième et troisième sets.

Djokovic, bien sûr, a déjà atteint la grandeur, passant plus de semaines au n ° 1 que n’importe quel homme ou femme dans l’histoire d’un demi-siècle du classement informatisé et accumulant ces 23 triomphes en Grand Chelem – un de plus que Rafael Nadal et trois de plus que Roger Federer, le seul homme avec huit titres de Wimbledon.

Si souvent dimanche, Djokovic se bousculait, s’étirait et glissait presque dans le grand écart pour ramener les tirs apparents d’Alcaraz au-dessus du filet d’une manière que personne d’autre ne pouvait.

Les choses ont commencé à changer, cependant, à 4 partout dans le deuxième set. Djokovic a glissé sur un patch usé derrière la ligne de fond sous la Royal Box, jetant sa raquette en tombant. Au passage suivant, Djokovic a fléchi une jambe en la pliant sur l’autre. Avant de retourner sur le terrain pour reprendre le jeu, il a posé son talon gauche sur le filet pour un étirement supplémentaire. Bientôt, ses jambes n’offraient plus tout à fait la même couverture qu’elles l’avaient été, la force de son coup droit était réduite.

Ils se dirigeraient vers un bris d’égalité, la domination de Djokovic: il avait remporté les six sets qu’il avait disputés à Wimbledon avant la finale, et 15 d’affilée en action du Grand Chelem, datant de l’Open d’Australie.

Cette fois, Djokovic avait un point de consigne alors qu’il menait 6-5 dans le bris d’égalité, déclenchant les premiers chants de la journée de son surnom à deux syllabes de la part de ses partisans : « No-le ! No-le ! » Mais il a mis un revers dans le filet pour en faire 6-tout, et alors que les joueurs changeaient de camp, un refrain concurrent de « Car-los! Car-los! » a émergé.

Un autre revers dans le filet de Djokovic a mis Alcaraz à un point du set. Il s’est converti en frappant un revers gagnant au retour d’un service de 118 mph, puis a tenu la pose de son suivi. Alors que les gens dans les gradins se levaient pour rugir, Alcaraz se retourna avec sa main droite à son oreille, s’imprégnant du moment.

Deux heures et deux sets.

Un ensemble chacun.

Maintenant, c’était un match.

Maintenant, cela commençait à être mémorable.

Le cinquième match du troisième set aurait peut-être valu le prix élevé de l’admission, en soi. Aucun des deux hommes ne voulait plier. Aucun des deux ne voulait rien céder. C’était un match, oui, mais c’était beaucoup plus significatif que cela.

Lorsque Djokovic a frappé un coup droit dans le filet pour donner une pause à Alcaraz – l’un des cinq dans le match, plus que les trois combinés que les six précédents adversaires de Djokovic ont réussi à travers 103 jeux de service au cours des deux dernières semaines – et un avantage de 4-1 en l’ensemble, l’Espagnol a jeté sa tête en arrière et a crié, « Vamos! »

Djokovic s’est dirigé vers les vestiaires avec un sac d’équipement blanc en bandoulière sur son épaule droite. Il a utilisé ce genre d’entractes pour se ressaisir et changer d’élan et, bien sûr, il a poussé ce match formidable à un cinquième set.

L’une des nombreuses raisons d’aimer les chances de Djokovic à ce stade: il est entré dimanche avec un record de 10-1 en cinq sets à Wimbledon et 35-9 dans toutes les majeures.

Ces matchs, cependant, appartenaient au passé.

Alcaraz est l’avenir.

« J’ai appris très, très vite », a déclaré Alcaraz, qui a ensuite reçu un câlin du roi d’Espagne Felipe VI, « et je suis vraiment, vraiment fier. »