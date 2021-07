Wimbledon accueillera des foules à pleine capacité pour les quarts de finale, les demi-finales et les finales | Actualités Tennis

L’adolescente britannique Emma Raducanu a choqué Wimbledon en battant Sorana Cirstea sur le court n°1

Le centre et les courts n ° 1 de Wimbledon offriront une capacité maximale de foule pour les quarts de finale, les demi-finales et les finales, ce qui signifie qu’ils seront les premiers stades extérieurs complets lors d’un événement sportif au Royaume-Uni depuis le début de la pandémie.

Le tournoi fait partie du programme de recherche sur les événements du gouvernement et a fonctionné à 50% de sa capacité pendant la première semaine, les spectateurs n’étant pas tenus de porter des masques lorsqu’ils sont assis dans les stades.

Le Court Central, d’une capacité d’un peu moins de 15 000 places, et le Court One, qui en détient 12 345, accueilleront des foules pleines du mardi au dimanche prochain.

Une déclaration de Wimbledon disait: « Après l’organisation réussie de la première semaine des championnats, comme convenu avec le programme de recherche sur les événements du gouvernement et en consultation avec notre autorité locale à Merton, l’AELTC est heureux de confirmer que le centre et le tribunal n°1 comprendront 100 % d’affluence pour les quarts de finale, les demi-finales et les finales.

« Il s’agit des premiers stades extérieurs complets lors d’un événement sportif au Royaume-Uni depuis le début de la pandémie. La capacité sur le reste des terrains sera réduite en fonction du nombre de courts en jeu.

« Les détenteurs de billets continueront d’être tenus de présenter une preuve de leur statut Covid à leur arrivée et sont invités à respecter les directives concernant le port de couvre-visages en déplacement et à soutenir toute mesure d’atténuation supplémentaire en place. »

Les spectateurs doivent soit être complètement vaccinés, avoir la preuve d’un test négatif ou une immunité naturelle grâce à une infection récente.