Wimbledon accueille de nouveau les foules après la fermeture de COVID-19

Il peut pleuvoir, les parapluies étant autant une caractéristique de l’été anglais que les vestes à rayures et les fraises et la crème, mais le retour de Wimbledon mettra un ressort dans la démarche des amateurs de tennis quelle que soit la météo.

Les courts en gazon immaculé du sud-ouest de Londres n’ont pas été foulés l’année dernière car l’un des moments forts du calendrier sportif a été annulé pour la première fois en trois quarts de siècle, une autre victime de la pandémie de COVID-19.

Ce n’est peut-être pas encore un «service normal», l’accent étant encore plus mis sur la distanciation sociale que sur la socialisation, mais le jeu reprend au moins avec des spectateurs impatients qui devraient y assister par milliers la semaine prochaine.

«Lorsque Wimbledon a été annulé l’année dernière, cela a été un coup dur pour notre sport. Une période terrible », a commenté John McEnroe, triple vainqueur de Wimbledon et analyste ESPN. « Donc, le récupérer est incroyable. »

Le tournoi est un « événement pilote » approuvé par le gouvernement avec une capacité minimale de 50 % pouvant atteindre 15 000 spectateurs pour les finales du simple messieurs et dames sur le court central.

Les détenteurs de billets doivent toujours présenter une preuve de vaccination, un test COVID-19 négatif ou une preuve de guérison complète du virus, et porter des masques faciaux lorsqu’ils se déplacent sur le terrain mais pas en position assise.

Les organisateurs ont averti qu’une certaine distanciation serait nécessaire, notamment dans la gestion des files d’attente.

La file d’attente la plus célèbre de toutes – pour les retours et les billets le jour – a quitté le parc et est devenue virtuelle, comme tant d’autres au cours de l’année écoulée, avec des ventes via une application mobile et initialement aux résidents britanniques uniquement.

‘Henman Hill’, le monticule herbeux à l’extérieur de Court One où un grand nombre de fans se rassemblent généralement pour regarder des matchs sur grand écran, sera ouvert, mais les détails sur les nombres autorisés sont encore flous.

Les joueurs sont limités à un entourage maximum de trois et même les plus grands noms doivent séjourner dans des hôtels agréés plutôt que l’option habituelle de louer des maisons privées dans le quartier haut de gamme. Ceux qui vivent habituellement à Londres doivent également s’enregistrer dans ces soi-disant hôtels à bulles de Wimbledon.

La réaction des meilleurs joueurs est l’excitation de repartir pour le seul tournoi du Grand Chelem qui n’a pas eu lieu l’année dernière.

« Ce sera un événement incroyable… C’est notre Augusta National avec à quel point c’est vert, à quel point ce tournoi a », a commenté l’Américain John Isner. « Tout le monde sera impatient d’y retourner.

L’Ukrainienne Elina Svitolina, demi-finaliste féminine en 2019, a reconnu que cela lui avait beaucoup manqué.

« Je pense que toute l’expérience de Wimbledon est quelque chose de magique parce que nous savons que les règles sont assez strictes, et cette année ça va être encore plus strict avec tous les protocoles que nous devons suivre », a-t-elle déclaré.

« Mais vous êtes juste en blanc, vous êtes dans un lieu si agréable, un lieu historique, donc toute l’atmosphère créée par les fans et le simple fait de marcher sur le terrain, c’est toute l’expérience que je dirais. »

