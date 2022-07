Wimbledon a rejeté mon geste de paix en Ukraine, déclare la star russe

Andrey Rublev a déclaré que toutes ses offres pour une solution à l’interdiction des joueurs russes avaient été rejetées

Andrey Rublev a révélé qu’il avait proposé de jouer en double à Wimbledon aux côtés d’un joueur ukrainien comme l’une des solutions à l’interdiction prononcée contre les Russes et les Biélorusses lors du Grand Chelem de Londres.

L’as russe Rublev et ses compatriotes tels que le numéro un mondial Daniil Medvedev ont été contraints de manquer la pièce maîtresse du court en gazon après que les organisateurs du All England Club les aient interdits en raison du conflit en Ukraine.

Défendant la décision, les patrons de Wimbledon ont déclaré que cette mesure était conforme aux directives du gouvernement britannique et ont fait valoir que permettre à Rublev de concourir donnerait en quelque sorte une victoire de propagande aux dirigeants russes.

Dans une interview sur YouTube publiée lundi, le numéro huit mondial Rublev a déclaré qu’il avait proposé plusieurs solutions pour contourner l’interdiction, mais en vain.

“Nous avons proposé des options qui pourraient d’une manière ou d’une autre aider dans cette situation”, dit Roublev.

“Nous avons proposé de jouer un couple ou un double mixte avec un joueur ukrainien, nous avons proposé de ne pas aller à la cérémonie de remise des prix [if we won].

“Nous voulions vraiment utiliser la plateforme de tennis pour montrer l’importance de la paix dans le monde.”

Selon le joueur de 24 ans, les suggestions sont toutes tombées dans l’oreille d’un sourd.

« Il n’y avait qu’une seule réponse [from Wimbledon] – le gouvernement russe utilisera les résultats des Russes contre tout le monde.

“Peu importe les arguments que vous donnez, la réponse de Wimbledon était juste cela”, Rublev a déclaré à l’intervieweur Vitya Kravchenko.

Rublev a précédemment décrit l’interdiction de Wimbledon comme “discriminatoire” et a déclaré que le tournoi aurait mieux fait d’envoyer des prix en argent pour aider les victimes du conflit.

Rublev, qui a griffonné un message “pas de guerre s’il vous plaît” sur la caméra lors d’un événement à Dubaï en février, a également déclaré qu’il aurait pu utiliser sa plate-forme à Wimbledon pour envoyer un message du tribunal.

La star née à Moscou n’a pas exclu un changement de nationalité si les interdictions contre les joueurs russes devenaient encore plus restrictives.

“Si nous sommes interdits partout dans tous les tournois et que je veux continuer ma carrière, alors c’est l’une des façons de sortir de la situation”, dit Roublev.

“J’ai gagné les Jeux olympiques en double mixte [for the Russian team]. Je veux croire que je jouerai encore aux Jeux olympiques. Je veux y croire. Et je suis extrêmement reconnaissant d’avoir réussi à remporter la médaille d’or.

Un changement de citoyenneté est également quelque chose que la star féminine russe Daria Kasatkina n’a pas exclu lorsqu’elle a parlé à Kravchenko dans le cadre de la même vidéo YouTube.

« La Coupe Billie Jean King nous a été enlevée… Avec les JO, rien n’est clair, et c’est dans deux ans. Bref, nous sommes des ermites. Je ne sais pas quelle est la prochaine, “ a déclaré le numéro 12 mondial.

Interrogée sur un éventuel changement de passeport, Kasatkina a répondu : “Nous verrons.”

Les circuits féminins WTA et masculins ATP ont permis aux athlètes russes et biélorusses de continuer à jouer en tant que neutres.

Les deux organisations ont réagi avec colère à l’interdiction de Wimbledon, privant le tournoi de points de classement en réponse.

La WTA a également infligé une amende collective de 1 million de dollars au All England Club et à la Lawn Tennis Association (LTA) du Royaume-Uni.

Wimbledon est le seul des quatre tournois du Grand Chelem à interdire les joueurs russes et biélorusses, bien que l’ITF ait interdit aux deux pays de participer à des événements par équipe tels que la Coupe Billie Jean King et la Coupe Davis.