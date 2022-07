Wimbledon a besoin de plus de moments Arthur Ashe, sur et en dehors du terrain

“C’est vraiment bizarre ici parce que Londres est censée être un si grand creuset”, a ajouté Gauff, réfléchissant pendant un moment, se demandant pourquoi.

Aller à Wimbledon, comme assister à de grands événements sportifs en Amérique du Nord et bien au-delà, nécessite un engagement massif. Wimbledon éprouvé et traditionnel pousse cet engagement à ses limites. Vous ne pouvez pas aller en ligne pour acheter des billets. Il y a un système de loterie pour de nombreux sièges. Certains fans font la queue dans un parc voisin, campant la nuit pour y assister. Le coût n’est pas vraiment bon marché.

“Ils disent que c’est ouvert à tous, mais le système de tickets est conçu avec tellement d’obstacles que c’est presque comme s’il était destiné à exclure les personnes d’une certaine persuasion”, a déclaré Densel Frith, un entrepreneur en bâtiment noir qui vit à Londres.

Il m’a dit qu’il avait payé environ 100 livres pour son billet, environ 120 dollars. C’est beaucoup d’argent pour un gars qui se décrit comme strictement col bleu. “Je ne reviendrai pas demain”, a-t-il ajouté. « Qui peut se permettre ça ? Les gens de notre communauté ne peuvent pas se le permettre. Certainement pas. Certainement pas. Certainement pas.”

Il y a plus que l’accès et le coût. Quelque chose de plus profond. Le prestige et la tradition de Wimbledon sont ses plus grands atouts, et un talon d’Achille. L’endroit est merveilleux – le tennis dans un jardin anglais n’est pas une hyperbole – mais aussi étouffant et lourd et collé sur lui-même.

“Pensez à ce que Wimbledon représente pour tant d’entre nous”, a déclaré Lorraine Sebata, 38 ans, qui a grandi au Zimbabwe et vit maintenant à Londres.