Joe Pigott de l’AFC Wimbledon a marqué à la sixième minute du temps additionnel alors que les Dons et Rochdale jouaient un match nul 3-3 passionnant à Plough Lane.

Après avoir dominé les 35 premières minutes, Wimbledon a été surpris en train de faire la sieste dans un coin et Jake Beesley a tapé à la maison.

Gabriel Osho a doublé l’avance juste avant l’heure, mais deux buts rapides – de Jack Rudoni et Ollie Palmer – ont fait croire à Wimbledon.

Jimmy Keohane a réussi à rentrer à la maison et à restaurer l’avance de Dale, avant que Pigott n’intervienne juste à la mort, pour réparer un penalty raté antérieurement.

Beesley s’est retrouvé à la fin d’un coin débraillé de Conor Grant pour ouvrir le score à la 41e minute, mais les hôtes se sont ralliés, Luke O’Neill coupant le haut de la barre.

Osho les fit payer après avoir hoché la tête à la suite d’un long lancer de Conor Shaughnessy à 57 minutes, mais l’équipe de Mark Robinson répondit avec style.

Rudoni a frappé à la maison une tête de six mètres juste après l’heure, avant que Palmer ne frappe après 66 minutes lorsque Jay Lynch a renversé un centre de routine.

Le but de Keohane a fourni une autre tournure et juste au moment où il semblait que leur bataille contre la relégation était entre leurs propres mains, Pigott a décroché une frappe somptueuse pour tous, mais pour assurer mathématiquement le statut de League One de son équipe pour une autre saison.