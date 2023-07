Wimbledon 2023 : Yuki Bhambri-Saketh Myneni, Rohan Bopanna-Gabriela Dabrowski s’effondrent

La paire de doubles indiennes Yuki Bhambri et Saketh Myneni s’est battue vaillamment avant de se rendre à Alejandro Davidovich Fokina d’Espagne et Adrian Mannarino de France en trois sets pour s’écraser au premier tour de Wimbledon, ici dimanche.

Après un premier set en demi-teinte, Bhambri et Myneni étaient à leur meilleur et ont battu la paire hispano-française au 10e jeu pour ramener le match sur un pied d’égalité, mais ils n’ont pas pu capitaliser pour finalement descendre 4-6 6-4 4-6 dans une bataille de deux heures.

Le défi indien en double mixte s’est terminé après que les sixièmes têtes de série Rohan Bopanna et Gabriela Dabrowski ont été éliminées par les champions de Wimbledon 2019 Ivan Dodig et Latisha Chan 7-6 (5), 3-6, 4-6.

La paire indo-canadienne, qui a remporté l’Open de France en 2017, a remporté le premier set après avoir remporté le bris d’égalité dans une bataille de 53 minutes.

Bopanna et Dabrowski ont battu le duo croato-taïwanais lors des deuxième et quatrième matchs pour mener 4-2. Mais Dodig et Chan ont rebondi pour briser Bopanna et Dabrowski au septième match avant de égaliser à 6 pour forcer un bris d’égalité.

Mais ce qui a suivi a été un déchirement pour l’Indien de 43 ans qui jouait sa dernière saison.

Le deuxième set était un cas simple pour Dodig et Chan qui ont brisé Bopanna et Dabrowski au huitième jeu avant de le gagner en 36 minutes.

Dodig et Chan ont conservé leur élan et ont pris une avance de 4-2 après avoir interrompu le troisième match et l’ont conclu au 10e match.

Bopanna, qui est le meilleur joueur de double indien, a gardé ses espoirs en double masculin avec son partenaire australien Matthew Ebden.

Le duo indo-australien, sixième tête de série, affrontera le duo britannique non classé Jacob Fearnley et Johannus lundi au deuxième tour.

Dhamne progresse en simple garçons

Le jeune Indien Manas Dhamne est entré dans le deuxième tour du simple garçons avec une victoire facile en deux sets contre l’Australien Hayden Jones, 16 ans, 47e classé.

Dhamne, 15 ans, a battu son adversaire 6-2 6-4 en une heure et 13 minutes et pourrait rencontrer la tête de série numéro deux mondiale Juan Carlos Prado Angelo de Bolivie.

Dhamne, qui s’entraîne au Piatti Tennis Center en Italie, avait auparavant battu Vuk Radjenovic de Serbie 6-3 6-2 au premier tour de qualification avant de surmonter un match difficile en trois sets contre Atakan Karahan de Turquie, 10e tête de série.

Il s’agit de la deuxième apparition junior en Grand Chelem de la saison pour Dhamne, qui avait participé à l’Open d’Australie où il s’était retiré au deuxième tour.

Dhamne a commis moins de fautes directes – 17 contre 34 pour son adversaire – et a remporté 88% de ses points au premier service pour vaincre facilement son adversaire australien le mieux classé.

