Wimbledon 2023 : Vondrousova prend Svitolina par surprise pour se qualifier pour sa deuxième finale du Grand Chelem

La Tchèque Marketa Vondrousova est devenue la première joueuse non classée en 60 ans à atteindre la finale féminine de Wimbledon jeudi, anéantissant les rêves de titre de l’Ukrainienne Elina Svitolina.

La numéro 42 mondiale Vondrousova s’est imposée 6-3, 6-3 et affrontera samedi Aryna Sabalenka, de Biélorussie, ou Ons Jabeur, vice-championne de l’an dernier.

Si Sabalenka, championne de l’Open d’Australie, réussit, elle remplacera Iga Swiatek en tant que nouvelle numéro un mondiale.

🇨🇿 Marketa Vondrousova (42)🇺🇸 Serena Williams (181)Vondrousova est la deuxième joueuse la moins bien classée à atteindre la finale du simple dames à #Wimbledon depuis l’introduction du classement WTA pic.twitter.com/x4VFlQpc69 – Wimbledon (@Wimbledon) 13 juillet 2023

La numéro 76 mondiale Svitolina, qui n’est revenue au sport qu’après un congé de maternité en avril, a perdu trois fois le service dans le premier set, mais elle a réussi à récupérer le premier à niveler à 3-3 avant que la Tchèque ne brise à nouveau aux septième et neuvième matchs. pour prendre l’avantage dans l’égalité.

Le deuxième set a cependant connu un début encore pire pour une Svitolina en proie à des erreurs, qui a rapidement chuté 4-0.

Cependant, Vondrousova, qui avait vu quatre joueuses têtes de série pour atteindre les demi-finales, a soudainement souffert de trac au milieu du set alors qu’elle rendait les pauses pour permettre à Svitolina de tirer à 3-4.

Svitolina a ensuite défait tout son travail acharné pour être à nouveau breakée au huitième jeu avant de pousser un long coup droit pour offrir à son adversaire une place en finale.

La gauchère Vondrousova disputera sa deuxième finale du Grand Chelem après avoir terminé deuxième à Roland-Garros 2019.

« Je ne peux pas le croire. Je suis très content d’avoir fait la finale. Elina est une combattante et une personne formidable », a déclaré la Tchèque.

« J’étais follement nerveux. Je menais 4-0 dans le deuxième set et elle a riposté. »

Atteindre la finale survient après une période misérable pour la Tchèque – elle a subi une deuxième opération au poignet l’année dernière, ce qui l’a exclue pendant la majeure partie de 2022.

« Je n’ai pas joué pendant six mois l’année dernière et on ne sait jamais si on peut être à nouveau à ce niveau », a-t-elle déclaré. « Je suis tellement heureuse d’être de retour ici. »

