Wimbledon 2023 : Top Seed de l’extérieur du « Big 4 traditionnel » pour la première fois depuis 2003

La journée d’ouverture très attendue de Wimbledon se rapproche de nous et le champion en titre Novak Djokovic et la titulaire féminine Elena Rybakina chercheront à mettre leur campagne sur une note positive.

Le numéro un mondial Carlos Alcaraz se dirigera vers le majeur sur gazon en tant que joueur numéro un devant le titulaire Djokovic après le triomphe de l’Espagnol au prestigieux championnat du Queen’s Club dans la préparation du majeur à SW19.

Peut-être que ce qui rend Wimbledon intéressant cette saison, c’est le fait que pour la première fois depuis l’année 2003, un joueur extérieur au « top 4 traditionnel » de Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray et Djokovic entrera dans le tournoi en tant que tête de série. .

Cela témoigne de la domination pure et simple de quatre des joueurs les plus célèbres de l’ère ouverte, qui n’a fait que s’estomper avec le temps et non la concurrence de la génération montante.

Alcaraz obtiendra son défi pour une première couronne à Wimbledon en cours contre le Français Jeremy Chardy alors qu’il tente d’ajouter à son décompte de titres du Grand Chelem, après avoir remporté l’US Open en 2022.

Djokovic entamera la défense de son titre contre l’Argentin Pedro Cachin, 28 ans, alors qu’il part à la recherche d’un 24e majeur record.

Il a dépassé le nombre de titres du Grand Chelem de Nadal – 22 titres – avec son incroyable victoire sur Casper Ruud lors de la finale de Roland Garros plus tôt en juin, alors qu’il remportait la couronne de Roland-Garros pour porter sa collection à 23 tournois majeurs.

Il a choisi de ne jouer aucun tournoi tune p avant Wimbledon et se concentre sur la victoire du prestigieux événement sur gazon pour une huitième fois record.

Federer détient actuellement le record du plus grand nombre de titres All-England dans la division masculine avec huit, suivi de Djokovic et de la légende américaine du tennis Pete Sampras, qui ont chacun sept titres.