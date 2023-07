Wimbledon 2023 : Six joueurs à surveiller, des étoiles montantes aux outsiders espérant contrarier les favoris | Actualités Tennis

Novak Djokovic et Iga Swiatek sont les favoris des célibataires de Wimbledon, Carlos Alcaraz et Elena Rybakina sont considérés comme leurs plus proches challengers, mais une surprise pourrait-elle être en réserve à SW19 cette année ?

Wimbledon est devenu de plus en plus insaisissable pour ceux qui poursuivent un tout premier Grand Chelem, en particulier avec la présence de Djokovic qui occupe une place importante dans le tableau masculin.

Le Serbe, qui vise un 24e chelem record, a remporté les quatre dernières éditions de Wimbledon, alors qu’en fait aucun joueur à part Djokovic, Roger Federer, Andy Murray et Rafael Nadal n’a soulevé le trophée depuis Lleyton Hewitt en 2002.

C’est la tâche qui attend Alcaraz and co, tandis qu’en simple féminin, le tirage au sort reste aussi ouvert qu’il l’a été depuis que Serena Williams a remporté son dernier des sept titres de Wimbledon en 2016.

Depuis lors, il y a eu cinq vainqueurs différents, avec Rybakina la championne en titre et Swiatek jusqu’à présent incapable de traduire sa domination ailleurs sur l’herbe.

Néanmoins, Swiatek est toujours soutenue pour bien faire surface, mais des noms tout au long du tirage au sort menacent de défier la n ° 1 mondiale et de s’assurer que son attente à Wimbledon se poursuive.

Nous énumérons ici six joueurs à surveiller à Wimbledon, des prétendants extérieurs aux étoiles montantes, ainsi que quelques espoirs de plus de 30 ans.

Concurrents extérieurs

Taylor Fritz

Image:

Taylor Fritz est le numéro 1 américain et a atteint les quarts de Wimbledon l’année dernière





Premier tour contre Yannick Hanfmann | Rencontre possible au quatrième tour contre Jannik Sinner

Sans doute le plus connu parmi les noms masculins répertoriés ici, Taylor Fritz a osé faire taire la foule à Roland-Garros et espère également faire taire quelques favoris lorsqu’il arrivera à Wimbledon.

L’Américain a le jeu pour aller loin sur l’herbe, et a douloureusement failli atteindre sa toute première demi-finale de Grand Chelem à Wimbledon l’année dernière, refusé en cinq par un Rafael Nadal assiégé qui allait se retirer avant un dernier carré. confrontation avec Nick Kyrgios.

Cette fois, Fritz vise à faire au moins un mieux, mais avec une éventuelle rencontre en demi-finale de Djokovic, les chances que le joueur de 25 ans atteigne la finale dimanche sont minces.

Beatriz Haddad Maia

Image:

Beatriz Haddad Maia a atteint les demi-finales de Roland-Garros cette année





Premier tour contre Ioulia Putintseva | Rencontre possible au quatrième tour contre Elena Rybakina

La forme peut changer avec le vent à cette période de l’année, comme Beatriz Haddad Maia l’a récemment prouvé après avoir perdu lors du premier tour de l’Open de Nottingham quelques jours seulement après avoir atteint les demi-finales de Roland-Garros.

Néanmoins, une fois que la joueuse de 27 ans a retrouvé ses pieds sur l’herbe, elle est capable de défier les meilleures, avec des titres à Nottingham et Birmingham pour le prouver l’année dernière.

Le Brésilien n’a pas été en mesure de maintenir cette forme à Wimbledon, mais le joueur – qui a fait son entrée dans le top 10 pour la première fois en juin – est plus que capable d’atteindre la deuxième semaine d’un chelem pour la deuxième fois consécutive.

Jeunes espoirs

Sébastien Korda

Image:

Sebastian Korda a battu Daniil Medvedev et Hubert Hurkacz à l’Open d’Australie de cette année





Premier tour contre Jiri Vesely | Rencontre possible au troisième tour contre Cameron Norrie

Un autre Américain nourrissant l’espoir d’une course profonde à Wimbledon est Sebastian Korda, la tête de série n ° 22 qui a atteint le quatrième tour en 2021 avant qu’un problème de pied ne l’exclue de l’édition de l’année dernière.

À 22 ans, Korda se bat pour se démarquer parmi une impressionnante jeune génération de joueurs, et à 6 pieds 5 pouces, il a le jeu de service et de volée qui porte souvent ses fruits à Wimbledon.

Cela était également évident sur les terrains durs en battant Daniil Medvedev à l’Open d’Australie plus tôt cette année, et après une saison sur terre battue à oublier, Korda a montré son potentiel en atteignant la demi-finale de Queen’s, où il a perdu contre l’éventuel vainqueur Alcaraz.

Marta Kostyuk

Image:

Marta Kostyuk, 20 ans, a remporté le titre du simple féminin de l’Open d’Australie en 2017





Premier tour contre Maria Sakkari | Rencontre possible au troisième tour contre Madison Keys

Seules trois joueuses depuis 2010 ont goûté à la gloire du Grand Chelem après avoir remporté un majeur en tant que junior : Ash Barty, Jelena Ostapenko et Swiatek.

D’autres se sont rapprochés, notamment Coco Gauff et Leylah Fernandez, mais le succès est loin d’être garanti, faire le saut de la « prochaine grande chose » au champion du Grand Chelem n’est évidemment pas une mince affaire.

Alors avancez Marta Kostyuk, qui avait 15 ans lorsqu’elle a remporté le titre féminin de l’Open d’Australie en 2017 et qui a maintenant 20 ans, cherche à dépasser le deuxième tour de Wimbledon pour la première fois. Ayant atteint un sommet en carrière de 35 en juin, elle est en hausse, et l’Ukrainienne espère que cette trajectoire se poursuivra à Londres.

Elle sera cependant testée immédiatement contre la tête de série n ° 8 Maria Sakkari, bien qu’il y ait un risque de surprise étant donné que la Grecque n’a jamais dépassé le troisième tour à Wimbledon.

Le club des plus de 30 ans

Roberto Bautista Agut

Image:

Roberto Bautista Agut a atteint les demi-finales de Wimbledon en 2019





Premier tour contre Roman Safiullin | Rencontre possible au quatrième tour contre Casper Ruud

Au lieu de tout vous dire sur un certain Sir Andrew Barron Murray, avec le Britannique de 36 ans qui espère faire la deuxième semaine cette année, un clin d’œil également à Roberto Bautista Agut, 35 ans, l’Espagnol tenace qui revendique une meilleure pourcentage de victoire sur l’herbe par rapport aux autres surfaces.

Son premier titre ATP est survenu sur gazon en 2014, et il a ensuite atteint les demi-finales de Wimbledon en 2019, s’inclinant face à l’éventuel vainqueur Djokovic – un sort qui a frappé beaucoup.

Une course aussi loin que les demi-finales cette fois-ci peut être au-delà de Bautista Agut, mais avec des yeux ailleurs dans le tableau masculin, il y a toujours une chance extérieure qu’il puisse causer quelques bouleversements – d’autant plus qu’il a récemment atteint les demi-finales de Halle. .

Pétra Kvitova

Image:

Petra Kvitova est double championne de Wimbledon et a remporté l’Open de Miami plus tôt cette année





Premier tour contre Jasmine Paolini | Rencontre possible au quatrième tour contre Ons Jabuer

Les expériences vont loin à Wimbledon, et la double gagnante Petra Kvitova espère que ses triomphes en 2011 et 2014 pourront lui être très utiles lorsqu’elle poursuivra un triplé cette année.

En tant que joueuse la plus âgée du top 16, la Tchèque de 33 ans reste une force avec laquelle il faut compter après avoir remporté l’Open de Miami en mars, tandis que la victoire à Eastbourne en 2022 prouve qu’elle peut encore le couper sur l’herbe.

Un tirage au sort favorable ferait de Kvitova, la tête de série n ° 9, un élément à surveiller, en particulier dans un tournoi où les têtes de série peuvent basculer à gauche, à droite et au centre. Une éventuelle rencontre au quatrième tour contre le finaliste de l’an dernier Ons Jabuer est à surveiller.