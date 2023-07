Wimbledon 2023 : Rohan Bopanna-Matthew Ebden Storm en demies, pour affronter les têtes de série

Le meilleur joueur indien de double Rohan Bopanna et son partenaire australien Matthew Ebden ont poursuivi leur course de rêve pour se qualifier pour la demi-finale de Wimbledon avec une victoire âprement disputée 6-7 (6-3) 7-5 6-2 contre le duo néerlandais de Tallon Griekspoor et Bart Stevens.

Pour le joueur de 43 ans, ce sera sa troisième participation à une demi-finale de Wimbledon et sa première depuis 2015. Dans l’ensemble, Bopanna, finaliste de l’US Open en 2010, a disputé quatre demi-finales du Grand Chelem en double masculin.

Le duo indo-australien, sixième tête de série, affrontera désormais le duo hollandais-britannique Wesley Koolhof et Neal Skupski, tête de série, pour une place en finale.

Le duo néerlandais non classé a étiré le set d’ouverture au maximum avant de l’envelopper dans le bris d’égalité dans une bataille de 45 minutes.

Ils ont ensuite brisé le Bopanna-Ebden lors du premier jeu du deuxième set. Mais le duo Indo-Aussie a repoussé Griekspoor-Stevens et s’est encore emparé du septième match.

Mais Griekspoor-Stevens n’était pas prêt à abandonner facilement car ils ont fait 5-5 avant que le duo Bopanna-Ebden n’obtienne une pause dans le 11e jeu et conserve son service dans le suivant pour prendre le deuxième set en 40 minutes.

Le troisième set a été une partie de plaisir car ils ont battu la paire néerlandaise à deux reprises, lors des premier et cinquième jeux, avant de conclure le match dans une bataille d’une heure et 54 minutes.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)