Wimbledon 2023 : Rohan Bopanna-Matthew Ebden chute en demi-finale

L’Indien Rohan Bopanna et son partenaire australien Matthew Ebden se sont retirés de la compétition de double masculin à Wimbledon, perdant en deux sets contre les têtes de série Wesley Koolhof des Pays-Bas et le Britannique Neal Skupsk en demi-finale ici jeudi.

Sixièmes têtes de série, Bopanna et Ebden se sont battus pendant une heure et 26 minutes avant de s’incliner 5-7 4-6.

Bopanna, 43 ans, le seul Indien en mêlée à Wimbledon, n’a pas réussi à devenir le plus ancien champion du Grand Chelem de l’Open Era en simple, en double et en double mixte.

Bopanna et Ebden, 35 ans, sont revenus d’un set down pour battre la paire néerlandaise de Tallon Griekspoor et Bart Stevens 6-7 (3) 7-5 6-2 en quarts de finale.

Bopanna avait atteint la finale de l’Open d’Australie avec Sania Mirza plus tôt cette année et avait remporté deux titres ATP avec Ebden en double masculin.

Pour Bopanna, c’était sa troisième apparition en demi-finale de Wimbledon et sa première depuis 2015.

Au total, Bopanna, finaliste de l’US Open en 2010, a disputé quatre demi-finales du Grand Chelem en double masculin.

