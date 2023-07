Wimbledon 2023 : Rohan Bopanna-Matthew Ebden atteignent les quarts préliminaires du double messieurs

La star indienne du tennis Rohan Bopanna et son partenaire australien Matthew Ebden ont atteint les pré-quarts de finale du double masculin à Wimbledon lundi, remportant leur match du deuxième tour en deux sets, ici lundi.

Bopanna et Ebden, sixièmes têtes de série ici, ont battu le duo britannique de Jacob Fearnley et Johannus lundi et ont atteint les huitièmes de finale avec une victoire 7-5, 6-3 en un peu plus d’une heure au terrain n ° 3 ici.

Bopanna, 43 ans, et Ebden, 35 ans, qui ont remporté des titres à l’Open du Qatar et à Indian Wells plus tôt cette année, ont pris un départ calme alors qu’ils menaient 1-3 avant de s’habituer. Cependant, la paire indo-australienne a trouvé son rythme dans le temps et s’est reprise pour égaliser le score à 4-4. Le duo britannique a opposé une brève résistance mais Bopnna et Ebden ont gardé le contrôle du match et ont empoché le premier set.

La paire indo-australienne a pris un bon départ dans le deuxième set et a pris une avance de 4-1. La paire de Jacob Fearnley et Johannus Monday a tenté de revenir dans la compétition, mais la paire indo-australienne a repoussé le défi et scellé sa place au troisième tour.

Bopanna et Ebden ont frappé 10 points gagnants contre quatre par leurs rivaux alors qu’ils ont remporté 26 des 30 points au premier service et ont capitalisé sur trois des sept points de rupture pour remporter le match.

La paire indo-australienne, qui a battu la paire argentine de Guillermo Duran et Tomas Etcheverry au premier tour, affrontera la paire hollandaise-américaine de David Pel et Reese Stalder en pré-quarts de finale mardi.

