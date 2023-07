Wimbledon 2023 : Rohan Bopanna-Matthew Ebden accèdent au deuxième tour

L’Indien Rohan Bopanna et son partenaire australien Matthew Ebden se sont qualifiés pour le deuxième tour du double masculin de Wimbledon après avoir vaincu le duo argentin de Guillermo Duran et Tomas Etcheverry, ici.

Classée sixième au Grand Chelem sur gazon, la paire de tennis indo-australienne a battu le duo argentin non classé 6-2, 6-7, 7-6 lors du match du premier tour, qui a duré deux heures et 12 minutes vendredi soir.

Bopanna et Ebden, 43 ans, qui se sont associés pour remporter deux titres en double sur le circuit ATP plus tôt cette année, affronteront la paire britannique non classée de Jacob Fearnley et Johannus lundi prochain au deuxième tour dimanche.

Notbaly, Bopanna-Ebden a remporté l’Open du Qatar en février et le titre ATP Masters 1000 Indian Wells en mars.

Outre le double masculin, Bopanna participe également au double mixte à Wimbledon et il sera en action avec la Canadienne Gabriela Dabrowski samedi.

Les sixièmes têtes de série Bopanna et Dabrowski, qui ont remporté le titre de double mixte de l’Open de France en 2017, débuteront leur campagne contre le duo non classé composé d’Ivan Dodig de Croatie et de Latisha Chan de Chinese Taipei.

Pendant ce temps, les joueurs de tennis indiens Yuki Bhambri et Saketh Myneni commenceront également leur campagne de double masculin samedi. Les deux Indiens, qui ont fait une entrée de dernière minute à Wimbledon en tant que remplaçants, affronteront l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina et le Français Adrian Mannarino au premier tour.

Une autre paire indienne de Jeevan Nedunchezhiyan et N. Sriram Balaji débutera également leur campagne de double masculin samedi. Ayant fait le tableau principal en tant que remplaçants, le duo indien affrontera les deuxièmes têtes de série Austin Krajicek des États-Unis et Ivan Dodig.

Cependant, il n’y a pas de joueurs indiens dans la catégorie des simples à Wimbledon cette année. Ankita Raina était la seule Indienne dans les qualifications en simple, où elle a été évincée au premier tour.

