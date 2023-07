Wimbledon 2023 : Novak Djokovic occupe une place importante alors que Carlos Alcaraz tente d’atteindre la finale

Carlos Alcaraz affrontera Daniil Medvedev vendredi pour une place en finale de Wimbledon, où les chasseurs d’histoire Novak Djokovic ou Jannik Sinner seront à l’affût. Ou une autre façon de voir les choses est que les deux seules personnes qui font obstacle à une éventuelle finale de Wimbledon entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz sont Jannik Sinner et Daniil Medvedev.

La tête de série espagnole a semblé de plus en plus impressionnante dans sa progression vers les quatre derniers, mais personne ne parie contre Djokovic, qui affronte Jannik Sinner, huitième.

Jannik Sinner (ITA x8) contre Novak Djokovic (SRB x2)

Jannik Sinner n’aura pas dormi facilement après la douloureuse défaite en quart de finale de Wimbledon l’an dernier contre Novak Djokovic.

L’Italien était à deux sets et au bord d’une victoire décisive avant que le Serbe ne se donne un discours d’encouragement lors d’une pause toilette.

Tout ce qu’il s’est dit a certainement fonctionné – il a rompu tôt et n’a jamais regardé en arrière, ne perdant que sept matchs au cours des trois derniers sets alors qu’il se précipitait vers la victoire.

Djokovic est en vue de deux records sismiques – égalant la marque de Roger Federer de huit titres en simple masculin à Wimbledon et le record absolu de Margaret Court de 24 titres du Grand Chelem.

Il n’est pas la tête de série, mais dit franchement que ses réalisations étonnantes au All England Club font de lui le meilleur chien.

« A en juger par les résultats que j’ai eus dans ma carrière ici, les quatre précédentes victoires de Wimbledon que j’ai remportées et le fait d’avoir atteint une autre demi-finale, je me considère comme le favori », a déclaré le joueur de 36 ans.

Mais l’outsider Sinner, 21 ans, pense qu’il a retenu les leçons de la défaite de l’année dernière alors qu’il prépare une surprise monumentale.

« L’année dernière, j’ai joué un très bon match contre lui », a-t-il déclaré. « J’ai appris cela. J’espère que je pourrai le montrer également sur le terrain.

« Je vais m’en tenir à mon plan de match et j’espère pouvoir l’exécuter de la meilleure façon possible. »

Face à face (année, tournoi, manche, vainqueur, score) :

Djokovic mène 2-0

2022 Wimbledon QF Djokovic 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2

2021 Monte-Carlo R32 Djokovic 6-4, 6-2

Carlos Alcaraz (ESP x1) contre Daniil Medvedev (x3)

Carlos Alcaraz a semblé de plus en plus impressionnant à Wimbledon – dépassant son ami Holger Rune dans les huit derniers.

L’Espagnol a remporté 10 victoires consécutives sur gazon, y compris sa course victorieuse à Queen’s, et est considéré comme l’homme le plus susceptible de détrôner Djokovic.

Mais avant même de pouvoir envisager une première finale, il doit faire face à une tâche difficile contre la troisième tête de série russe Daniil Medvedev, qui l’a écarté au deuxième tour il y a deux ans.

Alcaraz, qui a grimpé en flèche dans le classement depuis lors, a décrit Medvedev comme un « joueur complet ».

« C’est une pieuvre », a-t-il déclaré. « Il attrape chaque balle. C’est incroyable, c’est un athlète incroyable. »

Alcaraz, 20 ans, qui a remporté l’US Open en 2022 et battu Medvedev de manière convaincante lors de la finale d’Indian Wells plus tôt cette année, parle d’un bon match.

« Je pense que je joue très bien, avec beaucoup de confiance en ce moment », a-t-il déclaré. « Donc, ça va être un très bon match, je pense. Je vais en profiter. »

Malgré son classement élevé, le record de Medvedev à Wimbledon est modeste – sa meilleure course précédente atteignait le quatrième tour en 2021.

Le joueur de 27 ans, qui n’avait pas pu jouer l’an dernier en raison de l’interdiction des joueurs russes et biélorusses, se méfie de la puissance « brutale » de son jeune adversaire mais dit avoir trouvé son rythme sur gazon.

« J’ai réussi à le trouver jusqu’à présent », a-t-il déclaré. « Alors j’espère pouvoir le trouver pour deux matches de plus. »

Face à face (année, tournoi, manche, vainqueur, score) :

Niveau Alcaraz et Medevdev à 1-1

2023 Indian Wells A Alcaraz 6-3, 6-2

2021 Wimbledon R64 Medvedev 6-4, 6-1, 6-2

