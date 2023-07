Wimbledon 2023 : Novak Djokovic et Iga Swiatek en action le premier jour – en direct

il y a 54 s 07h59 HAE Je crains que nous ayons un problème : aucune des chaînes de la BBC ne fonctionne, via le web ou l’application, enregistrez le programme principal. Je continuerai d’essayer et de vous tenir au courant de ce qui se passe, mais sans images, j’ai bien peur que vous deviez vous passer de ma prose fleurie décrivant l’action.



il y a 4 mois 07h56 HAE Parry et Dart sont partis dans leur décision avec Pegula et Davis sur le point d’être les leurs; Davis a pris le disjoncteur 10-8, pLe problème étant que la couverture de la BBC a été interrompue alors qu’ils approchaient de la fin des affaires, je ne suis donc pas tout à fait sûr de la façon dont cela s’est passé. Oh et regardez, Dart a cassé à la première demande et est maintenant à cinq prises du deuxième tour.



il y a 6 mois 07h54 HAE Ce sont deux matchs difficiles, au fur et à mesure – Van Assche a 19 ans et perce cette saison, Karatsev est plus âgé et rusé. J’attendrais ça avec impatience si j’étais autorisé, mais on m’a récemment ordonné de vivre dans l’instant présent et nous avons toutes sortes de choses à faire d’ici là.



il y a 9 mois 07.51 HAE Andreï Roublev [7] bat Max Purcell 6-3 7-5 6-4 ! Il rencontre ensuite Van Assche ou Karatsev ; actuellement, Van Assche mène 7-6(4) 3-5.



il y a 12 mois 07h48 HAE « J’apprécie vraiment vos mises à jour, mais pouvez-vous s’il vous plaît signaler les problèmes avec la file d’attente ? » demande Emma Pottle. «Nous sommes ici depuis 6 heures du matin et nous ne sommes pas encore arrivés, apparemment moins de 500 personnes dans la file d’attente ont été autorisées à entrer sur le terrain jusqu’à présent, avec plus de 15 000 personnes. Aucune mise à jour des stewards, cela ressemble à un chaos abject. Oh non, c’est tellement ennuyeux. J’espère que vous avez apporté un rafraîchissement suffisant, au moins, et j’espère que vous arriverez bientôt – n’hésitez pas à nous envoyer une photo et des mises à jour. Les fans font la queue dans le parc de Wimbledon. Photographie : Patrick Smith/Getty Images

Mis à jour à 07h58 HAE

il y a 14 mois 07h46 HAE Rublev a breaké Purcell et servira désormais pour le match à 6-3 7-5 5-4 ; Parry a bagellé Dart alors ils vont maintenant jouer un décideur.



il y a 15 mois 07h45 HAE « Suite à l’action d’ici en Irlande », écrit Phil Udell, « Et vous vous demandez s’il est possible d’accéder à la couverture radio à l’étranger comme avec TMS ? Le blocage géographique du droit d’auteur a débuté à 12h30 pile. Pas que je sache, mais si quelqu’un pense le contraire, merci de nous le faire savoir. En attendant, mais avez-vous essayé l’appli Wimbledon ? Cela devrait vous donner quelque chose de similaire.



il y a 17 mois 07h43 HAE Davis a tenu donc Pegula servira désormais pour un briseur de deuxième set. Elle s’est frayé un chemin jusqu’à quatre dans le monde presque furtivement et ressemble à tout le monde comme une joueuse solide qui n’a pas les côtelettes pour gagner un majeur. Même en regardant qui les a remportés récemment, la plupart des gagnants surprises ont un pouvoir spécial, que ce soit le pouvoir d’Ostapenko ou Krejcikova sur terre battue, et je ne vois pas cela avec Pegula. Mais un magnifique revers accroché pour briser la ligne de touche fait 6-6, alors c’est parti…



il y a 20 mois 07h40 HAE Parry a de nouveau cassé Dart au début d’un set – elle mène 3-0 dans la seconde – et son coup droit fonctionne bien. Oh et qu’est-ce que c’est que ça, servir en avantage, une faute de pied contribue à un doublé et Parry a 4-0 dans le deuxième set ! Un décideur semble imminent…



il y a 29 min 07h31 HAE J’ai abandonné Fruhvirtova 5-7 2-1 Martic parce que, sur le court 2, Davis sert pour le deuxième set contre Pegula… mais au moment où je tape, Pegula revient en arrière pour une avance de 6-2 4-5.



il y a 31 min 07.29 HAE Nick Kyrgios absent de Wimbledon après avoir signalé une blessure au poignet En savoir plus



il y a 33 mois 07.27 HAE E-mail! « J’adore votre référence aux » ascensions plus fraîches « », commence Richard Hirst. « Je pense que vous avez peut-être mélangé le tennis et une journée pluvieuse dans les montagnes du Tour de France. Mais il a établi un standard élevé pour la quinzaine ! Ha, oui – j’ai peut-être en fait voulu dire des climats plus frais, ou j’ai peut-être fait une néologisation. Qui peut dire?



il y a 38 mois 07.22 HAE Vous ne voyez pas souvent ceci : après avoir perdu ce premier set contre Martic, Furhvirtova a reçu une violation de temps pour avoir mis trop de temps à quitter le terrain. Mais elle est de retour maintenant, sauvant deux balles de break avant de tenir 5-7 1-0. Pendant ce temps, Musetti, la tête de série masculine 14, a maintenant remporté des sets consécutifs 6-1 contre Varillas, Parry a vu un point de rupture en tenant 6-7 1-0 contre Dart, et Rublev a remporté trois matchs consécutifs pour mener Purcell 6 -3 7-5.



il y a 42 mois 07.17 HAE Je suis si heureux que la BBC ait retenu Isa Guha, qui s’est joint à l’équipe de présentation la saison dernière. Elle est brillante au cricket, et pas seulement parce qu’elle a joué le jeu, mais parce qu’elle est une animatrice extrêmement calme, sympathique et naturelle.



il y a 45 mois 07.14 HAE Excellent travail de Dart, qui s’est bien accroché à cet ensemble lorsque Parry a commencé rapidement – elle était en grande forme ces derniers temps, donc elle avait raison aussi – et quand son adversaire réussit un revers, elle forge devant 7-6 (4).



il y a 47 min 07.13 HAE Avec Purcell au service du plateau, Rublev a reculé pour mener Purcell 6-3 4-5 et à quelle fréquence voyons-nous cela, le meilleur joueur l’augmentant quand il en a besoin. Pendant ce temps, sur le court 12, Dart est revenue de 1-3 pour mener 6-3 dans son premier set breaker contre Parry… Andrey Rublev démontre son agilité. Photographie : Sébastien Bozon/AFP/Getty Images

Mis à jour à 07h20 HAE

il y a 48 mois 07.11 HAE La raison pour laquelle je regarde ce match final est de voir Linda Fruhvirtova. Elle n’a que 18 ans et est une perspective très sérieuse; sa sœur cadette, Brenda, est également brillante mais a perdu en se qualifiant face à Yuan Yue.



il y a 51 min 07.09 HAE Je regarde Parry 6-6 Dart, Roublev [7] 6-3 3-5 Purcell et Linda Fruhvirtova 5-7 Martic [30]. La britannique Harriet Dart en action lors de son premier match contre la française Diane Parry. Photographie : Dylan Martinez/Reuters

Mis à jour à 07h17 HAE

il y a 55 m 07.05 HAE Avant de voir ce qui s’en vient, un petit aperçu de ce qui se passe : Pegula mène Davis par un set, au service en deux; Rublev mène Purcell par un set mais perd un break; Musetti mène Varillas par un set et un double break ; Azarenka mène Yuan 6-2 2-2 ; et Harriet Dart est revenue d’une panne pour mener Parry 6-5 au service.