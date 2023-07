Wimbledon 2023 : Novak Djokovic entamera la défense du titre contre Pedro Cachin, Elena Rybakina affrontera Shelby Rogers en ouverture

Wimbledon approche à grands pas et les champions en titre du simple messieurs et du simple dames, Novak Djokovic et Elena Rybakina, commenceront leur campagne en affrontant respectivement Pedro Cachin et Shelby Rogers.

Carlos Alcaraz, tête de série, commencera sa quête d’un tout premier titre à Wimbledon alors qu’il obtient sa campagne au All England Lawn Tennis and Croquet Club avec son lever de rideau contre le Français Jeremy Chardy, 36 ans.

Alcaraz a grimpé à la première place du monde du tennis masculin dans les derniers classements après son triomphe au titre aux prestigieux championnats du Queen’s Club dans le swing sur gazon avant le début de SW19.

L’Espagnol cherchera à ajouter au titre majeur solitaire qu’il a à son nom, après être sorti victorieux de l’édition 2022 de l’US Open.

Andy Murray, double vainqueur de Wimbledon, affrontera Ryan Peniston lors de son premier obstacle de la saison 2023, tandis que Dominic Thiem devrait affronter la star grecque Stefanos Tsitsipas.

Le non-conformiste australien Nick Kyrgios, qui a atteint la finale de l’édition précédente à l’AELTC, devrait ouvrir sa course au majeur sur gazon contre le Belge David Goffin.

Djokovic, qui a décroché un 23e titre record du Grand Chelem avec sa conquête du trophée à Roland Garros plus tôt en juin, a pris la position Numero Uno parmi les messieurs avant qu’Alcaraz ne dépasse le Serbe après que le joueur de 36 ans ait choisi de ne jouer aucun tournois d’échauffement avant Wimbledon cette année.

La titulaire féminine Rybakina, qui a changé pour représenter le Kazakhstan bien qu’elle soit née en Russie, a remporté le titre au milieu d’une controverse sur l’inclusion de joueuses russes et biélorusses dans l’édition précédente du tournoi.

Wimbledon a choisi de ne pas autoriser la participation d’athlètes russes et biélorusses, invoquant l’implication de leurs nations dans la guerre contre l’Ukraine. Cette décision a forcé les autorités du tennis à supprimer les points de classement offerts par la majeure traditionnelle.

Cependant, les joueurs de tennis des pays pourront participer à la prochaine édition du tournoi en tant qu’athlètes neutres.

Rybakina, 24 ans, entamera sa défense de titre contre l’Américaine Rogers, tandis que la mieux classée Iga Swiatek ouvrira sa campagne contre la Chinoise Zhu Lin.

Venus Williams affrontera l’Ukrainienne Elina Svitolina lors de son match de premier tour, tandis que Sofia Kenin affrontera Coco Gauff dans un match All-American entre les jeunes.