Wimbledon 2023 : Medvedev remporte un slogfest palpitant en cinq sets contre Eubanks pour atteindre les demi-finales

Daniil Medvedev s’est qualifié pour la demi-finale de Wimbledon après un slogfest de près de trois heures contre l’Américain Christopher Eubanks alors qu’il le battait 6-4 1-6 4-6 7-6 6-1.

Medvedev et Eubanks ont tenu la distance alors que les deux se sont affrontés dans un duel intense en cinq sets à Court One.

Medvedev a pris le premier set avec aisance. Mais à sa désagréable surprise, l’Américain a riposté avec un déluge de frappes pour jeter le Russe et la foule présente dans une boucle et a remporté les deux sets suivants respectivement avec une facilité absolue.

Eubanks, qui il y a moins de quatre mois n’avait pas percé le Top 100 du classement Pepperstone ATP, a attiré l’attention des fans du monde entier en se qualifiant pour les quarts de finale et était à un tie-break de se frayer un chemin dans les quatre derniers. aux Championnats. Mais Medvedev n’a pas paniqué et s’est enfermé au moment le plus important.

Le quatrième set a parcouru toute la distance alors que les deux joueurs continuaient de se frapper l’autre pour le pousser à plusieurs tie-breaks. Mais, au final, Medvedev a forcé son adversaire à lui prendre le match en jouant depuis la ligne de fond et a décroché le set pour le pousser au cinquième set.

Eubanks était visiblement fatigué à ce stade, et Medvedev l’a utilisé à son avantage alors qu’il continuait à faire un travail léger sur le set final, battant l’Américain épuisé 6-1 pour gagner le match et se qualifier pour les demi-finales.

Dans l’ensemble, Christopher Eubanks a ravi les foules avec son jeu et son sourire géant a illuminé Court One. Mais finalement, son coup de kamikaze s’est échoué contre l’objet immobile de Daniil Medvedev, et sa course de rêve à Wimbledon s’est arrêtée.

La résilience et la confiance en soi du numéro trois mondial l’ont aidé et il sera un adversaire très têtu pour Carlos Alcaraz ou Holger Rune en demi-finale.