Wimbledon 2023 Live Football Streaming : Comment regarder la couverture de Wimbledon à la télévision et en ligne

Novak Djokovic entame sa candidature pour un cinquième titre consécutif à Wimbledon et huitième au général au Center Court lundi. Djokovic tentera également d’ajouter à son record masculin de 23 titres en simple du Grand Chelem – il a rompu l’égalité avec Rafael Nadal en remportant l’Open de France le mois dernier – et deviendra le premier joueur à en récolter 24 à l’ère Open. Oh, et puis il y a ceci : le Serbe de 36 ans est à mi-chemin du premier Grand Chelem de l’année civile en tennis masculin depuis que Rod Laver a remporté les quatre tournois majeurs en 1969.

Djokovic affronte Pedro Cachin, un Argentin classé 67e qui fait ses débuts à Wimbledon.

La championne féminine en titre est Elena Rybakina, qui a remporté son premier trophée Slam au All England Club. Elle ouvrira le jeu mardi contre l’Américaine Shelby Rogers.

Iga Swiatek, la mieux classée, qui a remporté son quatrième championnat majeur à Roland-Garros, fait ses débuts lundi contre Zhu Lin.

Un changement significatif : les joueurs de Russie et de Biélorussie sont de retour à Wimbledon. Ils ont été interdits par le All England Club il y a un an à cause de l’attaque contre l’Ukraine lancée par la Russie, avec l’aide de la Biélorussie, en février 2022, mais le tournoi a inversé le cours maintenant même si la guerre continue.

Ainsi, la tête de série masculine n ° 7 Andrey Rublev, un Russe, et la double championne de l’Open d’Australie Victoria Azarenka, une Biélorusse, figurent au programme de lundi.

Également prévu pour jouer le jour 1 : Venus Williams, quintuple championne de Wimbledon, qui a 43 ans et participe au tournoi pour la 24e fois. Elle rencontre la demi-finaliste 2019 Elina Svitolina, qui est récemment revenue après s’être absentée de la tournée pour avoir un bébé, au Center Court.

AVANT WIMBLEDON 2023, VOICI TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR :

À quelle date débutera le tour principal de Wimbledon ?

Le Grand Chelem de Wimbledon débutera le 3 juillet, lundi.

Où se jouera Wimbledon ?

Wimbledon se jouera au All England Lawn Tennis Club à Londres.

A quelle heure commencera Wimbledon ?

Wimbledon débutera sur le court central à 13h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront Wimbledon en Inde ?

Wimbledon sera retransmis en direct sur Star Sports Select 1, Star Sports Select 2 et leurs chaînes de télévision HD respectives.

Comment regarder la diffusion en direct de Wimbledon ?

Wimbledon sera diffusé en direct sur Disney+Hotstar sur la base d’un abonnement.

(Avec les contributions des agences)