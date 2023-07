Wimbledon 2023 : le Britannique espère qu’Andy Murray et Cameron Norrie avancent mais la pluie suspend plusieurs matchs du premier tour

L’édition 2023 de l’événement le plus prestigieux du calendrier du tennis est en cours et SW19 peut profiter de la progression de ses espoirs britanniques, Andy Murray et Cameron Norrie.

Murray, double vainqueur du championnat All-England, a écarté Ryan Peniston, également de Grande-Bretagne, en deux sets pour lancer sa campagne, tandis que Norrie a également pris le dessus sur son adversaire tchèque Tomas Machac.

Murray, 36 ans, a battu Peniston 6-3, 6-0, 6-1, tandis que le gaucher Norrie a décroché le carré contre le Tchèque Machac 6-3, 4-6, 6-1, 6-4. .

Mais, d’autres stars qui étaient censées terminer leur premier tour de matchs au SW19 ont été obligées d’attendre que la pluie joue les trouble-fête, suspendant plusieurs affrontements, y compris la rencontre alléchante du premier tour entre la star grecque Stefanos Tsitsipas et l’Autrichien Dominic Thiem.

Deux courts du SW19, le court central et le court 1 ont un toit rétractable, qui a été utilisé pour garder les forces de la nature à distance et a aidé Norrie et Murray à terminer leurs rencontres après que Carlos Alcaraz, tête de série, et la championne en titre Elena Rybakina aient vu. leurs adversaires du premier tour sur les mêmes terrains.

Le numéro 1 mondial, Alcaraz, a débuté sa campagne majeure sur gazon en dominant le vétéran français Jeremy Chardy en deux sets 6-0, 6-2, 7-5, alors que l’Espagnol a maîtrisé ses 36 ans. ancien adversaire sur le court 1 avant le match de Norrie contre Machac.

Alors que Rybakina s’est ressaisie après un set down pour dépasser son challenger américain Shelby Rogers 4-6, 6-1, 6-2. Le héros d’enfance de Rybakina, Roger Federer était présent dans la loge royale et s’est assis à côté de la princesse de Galles, Kate Middleton.

Federer, huit fois champion du simple messieurs au All England Lawn Tennis and Croquet Club, a été honoré sur le court central pour sa contribution au sport et au major alors qu’il sortait d’une ovation bruyante qui a duré plus d’une minute.

La foule anglaise a montré son appréciation pour le maestro suisse, qui s’est taillé une place dans les événements les plus anciens et les plus grandioses du Grand Chelem.