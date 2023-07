Wimbledon 2023 : Keys contre Andreeva ; Djokovic, Alcaraz et Jabeur à venir – en direct

Les évènements clés il y a 1h Préambule Afficher uniquement les événements clés Veuillez activer JavaScript pour utiliser cette fonctionnalité

il y a 3 m 07.02 HAE Keys fait de son mieux pour se battre mais Andreeva est tellement compétente, faire les bonnes choses au bon moment et tenir à 15. Elle mène 6-3 4-1 et un retour semble inconcevable – en partie parce que Keys ne semble pas avoir les minéraux, mais aussi parce qu’elle est tellement solide.



il y a 6 mois 06.59 HAE Personne ne peut s’effondrer comme Maddy, mais elle s’accroche à peu près à son service, remportant son premier match en huit, pour maintenir le déficit à un set et une pause. Pendant ce temps, Andreeva vaque à ses occupations.



il y a 12 mois 06.52 HAE Les clés créent un point de rupture mais ensuite marque un coup droit tandis que, de l’autre côté du filet, Andreeva continue de faire ce qu’elle fait, dictant calmement le jeu sans signe extérieur de nervosité. Elle a maintenant remporté sept matchs d’affilée et mène 6-3 3-0. C’est une superstar absolue, et nous parlerons de cette course pendant des décennies.



il y a 16 mois 06h49 HAE Les clés ne peuvent pas décider d’essayer de mettre fin rapidement aux rallyes en optant pour les gagnants, ou d’accepter la nécessité d’être patient et de bouger. En tant que telle, elle tombe entre les deux approches et n’avance nulle part, bientôt 0-40 dans un jeu où vous sentez qu’elle doit gagner. Elle parvient à sauver un point de rupture, mais en arrivant au filet, Andreeva lui donne un coup droit par les chevilles, et lors de son premier tournoi sur gazon, elle est à quatre prises des huit derniers !



il y a 19 mois 06h45 HAE Il y a du vent sur le court 2, ce qui convient à Andreeva dont le jeu de jambes est meilleur et qui essaie d’en faire moins avec le ballon. Et lorsque Keys décharge une paire de coups droits monstrueux pour le diable, Andreeva ferme rapidement, terminant le jeu avec un combo drop shot-lob d’une rare habileté. Elle mène 6-3 1-0.



il y a 24 mois 06h40 HAE Menant 40-30, Keys met en place une volée avec une très bonne tranche, seulement au filet, puis sur deux, Andreeva débourse un autre beau revers gagnant sur toute la ligne; consigne. Et quand Keys réussit à nouveau, un coup droit giflé dans la bande, c’est le premier set pour Andreeva, 6-3 après avoir été breaké au début. Ai-je mentionné qu’elle a 16 ans ?



il y a 27 min 06h38 HAE En cours également : Surrey v Nottinghamshire, Lancashire v Essex, et plus: cricket du comté – en direct En savoir plus



il y a 28 mois 06.37 HAE « Les départs tardifs sur les courts de spectacle sont absolument dingues », estime Darragh Morrissey. «Je ne peux que supposer qu’ils commencent tard afin que leurs estimés invités dans les sièges de l’entreprise puissent se remplir le ventre d’un délicieux déjeuner, puis ils se promènent sur le terrain pour un départ de 1h40. C’est essentiellement une reconnaissance que les invités spéciaux qui regardent sont plus importants que les stars qu’ils sont là pour voir. Il faut l’avancer à 12h pour l’année prochaine. Oui, je suppose qu’il y a aussi un angle de creux d’entreprise, non pas parce que les gens sont plus importants que le tennis, mais parce que l’argent l’est.



il y a 29 min 06h35 HAE Une belle chute habile vaut à Keys un point de rupture, mais elle va à un service qui n’est pas là pour être frappé en envoyant le ballon longtemps et abondamment, puis Andreeva cloue un revers gagnant sur la ligne et ferme à partir de là. Elle mène 5-3 après avoir remporté cinq des six derniers matchs, et c’est un comportement tout simplement incroyable.



il y a 33 mois 06.32 HAE Andreeva est dans le coup maintenant, soulevant deux balles de break. Mais elle lève une goutte que Keys devrait vraiment ranger … sauf qu’à la place, le ballon est dirigé vers elle, laissant presque tout le terrain ouvert, et un gagnant dans l’espace lui donne 4-3. Elle a 16 ans !



il y a 37 min 06.28 HAE Menant 3-2, Keys s’arrange une autre balle de break, sauvée par Andreeva en la mettant sur son vélo et en nettoyant quand elle essaie une boule de lune. Elle ferme pour 3-3 et on dirait qu’elle est née pour être en ce moment. Madison Keys balaie un coup droit. Photographie : Clive Brunskill/Getty Images

Mis à jour à 06h34 HAE

il y a 39 min 06.26 HAE En regardant le programme d’aujourd’hui, il semble extrêmement possible que nous nous retrouvions avec un autre concours inachevé du jour au lendemain, ce qui soulève à nouveau la question de savoir pourquoi nous ne commençons pas plus tôt. Juste une heure supplémentaire sur les courts du spectacle ferait une différence, et tout comme le All England Club s’efforce de préserver l’intégrité du tournoi en gardant les toits ouverts s’ils le peuvent, ils devraient essayer de s’assurer que les matchs sont faits. dans un oner.



il y a 42 mois 06.22 HAE Une prise d’amour d’Andreeva fait 2-2 et déjà le schéma du match est défini. Si Keys peut imposer son jeu de pouvoir et contrôler les échanges, elle gagne, mais si Andreeva la fait bouger pour qu’elle ne puisse pas planter ses pieds et frapper, c’est à gagner. une emprise sur l’amour donne les clés 3-2.



il y a 48 mois 06.17 HAE Excellent d’Andreeva, qui manque deux points de break-back mais en attrape un autre par deux et à 1-2, est sur le tableau.



il y a 51 min 06.13 HAE Keys a bien commencé et un doublé lui donne 15-40 ; Andreeva sauve un point de rupture avec un service bien dirigé, mais est ensuite attirée vers le filet avec une chute et, lorsqu’elle récupère le ballon, passe. Keys mène 2-0 et j’aimerais que ce soit son moment. Elle a fait une finale de Grand Chelem, à Flushing Meadow en 2017, mais submergée par l’occasion et sa compagne proche, Sloane Stephens, debout de l’autre côté du filet, elle a rétréci.



il y a 1h 06.09 HAE Shonuff, voici Veau Bettonnotre entraîneur résident, avec ses réflexions sur celui-ci : Le match dépendra de la capacité de Keys à la surpasser. Andreeva est bonne mais encore un peu légère. Si Keys réussit ses tirs, elle gagnera, mais Andreeva sera une star. Il sera ravi de savoir que je suis d’accord. Si Keys joue bien – et sa victoire sur Kostyuk au dernier tour a été très impressionnante – je ne pense pas que ce sera si proche. Et elle commence bien, tenant à l’amour et sécurisant le jeu avec un as.



il y a 1h 06.04 HAE À cette époque l’année dernière, Andreeva était classée 834e au monde; elle est maintenant à 102. C’est ridicule, et je ne suis pas sûr qu’elle devra de nouveau se qualifier pour une majeure.



il y a 1h 06.03 HAE Righto, nos joueurs sont avec nous et frappent. Keys était absent hier alors qu’Andreeva a dû se battre pour son passage face à Potapova.