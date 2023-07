Wimbledon 2023 : « J’aimerais pouvoir échanger le match avec la finale de l’an dernier », plaisante Jabeur après sa vengeance contre Elena Rybakina

La Tunisienne Ons Jabeur célèbre après avoir battu Elena Rybakina du Kazakhstan pour remporter son match en simple féminin lors de la dixième journée des championnats de tennis de Wimbledon à Londres, le mercredi 12 juillet 2023. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Jabeur a ravi les fans de Wimbledon avec sa capacité de tennis exceptionnelle et a également réussi à faire craquer le public passionné avec ses plaisanteries pleines d’esprit et ses commentaires joviaux après ses matchs. Et elle a poursuivi la tendance avec sa sagesse alors qu’elle vengeait sa défaite finale de 2022.