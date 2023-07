Wimbledon 2023 : Iga Swiatek entre au deuxième tour après avoir battu le Chinois Zhu Lin 6-1, 6-3

La numéro un mondiale Iga Swiatek a accumulé les cinq premiers matchs avant de balayer la Chinoise Zhu Lin pour atteindre le deuxième tour de Wimbledon lundi.

La championne en titre de l’US Open et de l’Open de France, Swiatek, s’est imposée 6-1, 6-3 contre son 34e adversaire.

La tête de série Swiatek, qui n’a pas encore dépassé le quatrième tour au All England Club, affrontera l’Italienne Martina Trevisan ou l’Espagnole Sara Sorribes Tormo pour une place dans les 32 derniers.

« Je me sens confiant et j’ai fait du bon travail pour m’adapter à l’herbe », a déclaré le joueur de 22 ans après une victoire de 81 minutes qui s’est déroulée sous le toit de Court One alors que de fortes pluies ont perturbé le jeu sur les courts extérieurs.

« Après avoir remporté Roland Garros l’an dernier, je me sentais dépassé mais cette année j’ai pris le temps de l’apprécier puis je me suis remis au travail. »

La quintuple championne Venus Williams, l’Américaine de 43 ans qui a fait ses débuts au tournoi en 1997, affronte Elina Svitolina sur le court central.

Williams dispute l’épreuve en simple pour la 24e fois.

Elle fait face à l’Ukrainienne Svitolina, dont le lobbying articulé pour le soutien de son pays dans sa guerre contre l’Ukraine a frappé l’imagination.

Svitolina a déclaré qu’elle ne ressentait aucune amertume envers le All England Club après avoir décidé de lever l’interdiction des joueurs russes et biélorusses.

«Ils ont dû choisir. Il y avait de la pression là-bas, ils ne voulaient pas perdre un tournoi de Chelem mais nous sommes toujours reconnaissants qu’ils les aient interdits l’année dernière. »

« C’est pour cela que nous nous sommes battus », a ajouté Svitolina, demi-finaliste à Wimbledon en 2019.

Le tournoi de cette année se jouera sous une sécurité renforcée par crainte que les militants du climat ne perturbent les matchs à la suite de manifestations très médiatisées lors d’autres événements sportifs.

Trois manifestants de Just Stop Oil se sont précipités sur le sol lors du deuxième test des cendres à Lord’s la semaine dernière, saupoudrant la poudre orange emblématique du groupe.

« Bien sûr, nous avons tenu compte de ce que nous avons vu ailleurs, donc la sécurité a été renforcée à divers endroits autour du terrain », a déclaré la directrice générale du All England Club, Sally Bolton.

L’événement verra également un assouplissement de la célèbre règle stricte des vêtements blancs du club.

Afin d’atténuer l’anxiété liée aux règles, les joueuses seront autorisées à porter des sous-vêtements de couleur foncée sous leurs jupes blanches.

« J’ai porté un short noir au tournoi d’Eastbourne, donc ça m’a vraiment aidé », a déclaré la joueuse britannique Heather Watson.

