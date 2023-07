Wimbledon 2023 : Eubanks remporte un thriller en cinq sets contre Tsitsipas pour se qualifier pour QF

La forme brûlante de Christopher Eubanks sur l’herbe continue de le soutenir alors que l’Américain a battu le Grec Stefanos Tsitsipas dans un thriller en cinq sets pour accéder aux quarts de finale de Wimbledon.

L’Américain a dû creuser profondément pour vaincre la cinquième tête de série Tsitsipas3-6, 7-6 (4), 3-6, 6-4, 6-4.

Eubanks n’a pas coupé un seul point de rupture dans les trois premiers sets, mais après une double faute de Tsitsipas dans le quatrième set, il s’est propulsé pour convertir les points de rupture dans le décideur pour conclure un futur classique de trois heures. , triomphe herculéen de quatre minutes.

« J’ai l’impression de vivre un rêve en ce moment. C’est absolument insensé », a déclaré un Eubanks ravi lors de son entretien sur le terrain. « Quand vous peignez tout le contexte… J’ai tellement essayé de tout bloquer et de me concentrer sur le prochain match, aussi cliché que cela puisse paraître, mais [reaching my first major quarter-final] est surréaliste. Je ne peux pas y croire.

Eubanks fera sa toute première apparition en quart de finale de Wimbledon, et affrontera ensuite le Russe Daniil Medvedev, la tête de série n°3.

