Wimbledon 2023: Djokovic bat Hubert Hurkacz lors de la deuxième journée pour passer aux QF

Lors de la deuxième journée de reprise du jeu, Novak Djokovic a écarté le Polonais Hubert Burkacz pour s’assurer un siège pour les quarts de finale à Wimbledon aujourd’hui.

Le septuple champion menait de deux sets avant que le jeu ne soit suspendu sur le court central 16 dimanche soir.

À la reprise, Hurkacz a remporté le troisième set, mais Djokovic a récupéré rapidement pour remporter le match 7-6 (6) 7-6 (6) 5-7 6-4.

« Un grand crédit à Hubert pour avoir joué un match incroyable, pas de chance pour lui aujourd’hui », a déclaré Djokovic lors de son entretien sur le terrain. « Mais il a fait une belle performance. Honnêtement, je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis senti aussi misérable dans les matchs de retour, pour être honnête, en raison de son service incroyablement précis et puissant.

(Plus à venir…)