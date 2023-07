Wimbledon 2023: Casper Ruud choqué par le Wildcard Liam Broady dans un passionnant jeu à cinq

Le numéro quatre mondial Casper Ruud s’est écrasé jeudi au deuxième tour de Wimbledon aux mains du wildcard britannique Liam Broady.

Broady a gardé son sang-froid en traînant deux sets à un contre le finaliste de Roland-Garros, se ralliant pour remporter le choc du Court central 6-4, 3-6, 4-6, 6-3, 6-0.

Tous deux mesurant 183 cm (6 pieds 4 pouces) et de construction similaire, ils arboraient des chemises et des shorts identiques et tous deux avaient des bandeaux blancs à nouer, avec seulement un petit logo sur le devant de Ruud donnant aux yeux d’aigle un indice d’identité.

Cela signifiait que la concentration était nécessaire pour les regarder car un coup d’œil loin du terrain obligeait les fans à recalibrer rapidement qui encourager – et il y avait beaucoup d’opportunités des deux côtés.

Broady a démenti son 142e classement contre un joueur qui a atteint trois des cinq dernières finales du Grand Chelem mais qui avait eu du mal à Wimbledon lors de ses trois apparitions précédentes.

Broady a fait la course pour remporter le premier set et bien que Ruud se soit regroupé pour prendre les deux suivants, il n’a jamais eu l’impression de prendre le contrôle et le Britannique était la force dominante dans le quatrième pour l’amener à un décideur.

Ruud, qui a déclaré avoir passé les trois semaines depuis son arrivée à Roland-Garros à se détendre loin du tennis, avait l’air d’avoir mentalement fait ses valises à nouveau dans le cinquième alors que Broady le traversait, perdant à peine un point, pour sceller une victoire mémorable.

« J’aurais aimé le jouer à la maison, mais le court central de Wimbledon fera l’affaire », a déclaré Broady.

« Quand je suis allé me ​​coucher hier soir, je réfléchissais à ce que je dirais si je gagnais le match, mais maintenant que je suis là, je ne sais pas quoi dire.

« J’ai dit à ma mère ce matin qu’elle n’aime pas regarder, mais j’ai dit que j’avais déjà gagné 80 000 £ (102 000 $) cette semaine pour qu’elle puisse se détendre un peu. »

Le joueur britannique affrontera la 26e tête de série canadienne Denis Shapovalov au troisième tour.

« Denis est un talent mercuriel, c’est l’un des meilleurs joueurs du monde, tout comme Casper », a-t-il déclaré. « Il a remporté Wimbledon junior. C’est un joueur incroyable. Avec une foule comme celle-ci, pourquoi ne pas recommencer. »

