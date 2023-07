Wimbledon 2023 : Carlos Alcaraz remporte la première couronne SW19 avec une victoire sur Novak Djokovic

Carlos Alcaraz a remporté dimanche une victoire célèbre au All England Lawn Tennis and Croquet Club alors qu’il tenait bon pour remporter sa première couronne à Wimbledon avec sa victoire contre le septuple champion Novak Djokovic.

Le joueur de 20 ans a pris le dessus sur le Serbe 1-6, 7-6, 6-1, 6-3, 6-4 lors de l’affrontement au sommet pour détrôner le joueur de 36 ans dans un match passionnant en cinq sets qui aurait pu aller dans les deux sens.

Djokovic a remporté le premier set de la rencontre finale avec style en brisant le jeune Espagnol tôt pour s’enfuir avec le premier set 6-1.

Mais, Alcaraz a trouvé ses marques dans le deuxième set, dans lequel les joueurs ont égalé leurs tirs et ont couru dur pour l’amener à un bris d’égalité, que le joueur de 20 ans a remporté 8-6. Il a été surprenant que l’Espagnol ait pris un set au joueur de 36 ans sur un bris d’égalité, compte tenu du record du Serbe en matière de moments décisifs.

Alcaraz a gagné en confiance au fil du match alors qu’il clôturait le troisième set avec une victoire 6-1 sur le Serbe alors qu’il brisait le joueur de 36 ans à deux reprises.

Mais, après une pause aux toilettes qui a duré plus de six minutes et demie, Djokovic a reçu un accueil chaleureux et a recommencé à afficher les caractéristiques du champion que nous avons vu au fil des ans, réclamant le quatrième set 6-3, pour forcer un cinquième lors de l’affrontement au sommet contre le joueur de 20 ans.

Le Serbe était testé par le joueur de 20 ans qui affichait ses traits physiques robustes et juvéniles, mais l’expérience du vainqueur du Grand Chelem à 24 reprises était à la hauteur du défi.

Djokovic a ouvert le set final en sauvant un point de break et en convertissant son jeu de service sur le deuxième point d’avantage avant de céder lui-même un point de break alors qu’Alcaraz l’a égalisé à 1-1.

Alcaraz a réussi à briser Djokovic et a suivi avec une prise pour prendre une avance de 3-1, qui a été réduite par Djokovic avec une prise, mais Alcaraz a poussé à 4-2.

L’expérience de Djokovic est apparue au premier plan alors qu’il réduisait l’écart et gérait une prise de service d’une qualité extraordinaire, mais il était en panne dans le set final et n’a pas pu y remédier car Alcaraz a bien servi pour choisir le championnat alors qu’il coulait. l’herbe.