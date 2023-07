Wimbledon 2023 : Carlos Alcaraz et Novak Djokovic toujours sur le parcours de collision, Elena Rybakina contre Ons Jabeur en quarts

Novak Djokovic et Carlos Alcaraz sont restés sur la trajectoire de collision à Wimbledon avec des victoires au quatrième tour lundi tandis qu’Elena Rybakina et Ons Jabeur ont organisé une répétition de la finale de l’an dernier.

Le champion en titre Djokovic a concédé son premier set du tournoi après avoir été brièvement déséquilibré par le Polonais Hubert Hurkacz lors de la reprise de leur compétition.

Le joueur de 36 ans, qui menait par deux sets lorsque le couvre-feu de Wimbledon a stoppé sa progression dimanche, s’est rapidement rétabli pour remporter une victoire de 7-6 (6) 7-6 (6) 5-7 6-4 lors de son 100e match à Le tournoi.

Le numéro un mondial et tête de série Alcaraz a également perdu un set mais a riposté de manière sensationnelle pour battre l’ancien finaliste italien Matteo Berrettini 3-6 6-3 6-3 6-3.

Alcaraz affrontera son compatriote de 20 ans Holger Rune mercredi dans ce qui sera le plus jeune quart de finale masculin de Wimbledon de l’ère professionnelle tandis que le septuple champion Djokovic est de retour en action mardi dans son 56e quart de finale du Grand Chelem, contre le Russe septième tête de série Andrey Rublev.

Djokovic, candidat à un cinquième titre consécutif, a porté sa séquence de victoires à Wimbledon à 32 matches et est désormais invaincu sur le court central depuis une décennie.

Mais le Serbe a déclaré qu’il n’avait pas aimé affronter Hurkacz dont les services tonitruants laissaient parfois le meilleur retourneur du monde impuissant, le faisant même tomber à terre à un moment donné.

« Il a réalisé une excellente performance », a déclaré Djokovic soulagé, qui a résisté à un barrage de 33 as de Hurkacz.

« Pour être honnête, je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis senti aussi misérable en retournant des matchs, à cause de son service incroyablement précis et puissant. »

Alcaraz a traversé un test significatif contre le finaliste 2021 Berrettini avec brio. Le service et le coup droit de l’Italien Berrettini ont brièvement arrêté l’Espagnol dans son élan mais Alcaraz a pris les choses en main.

« J’ai faim de plus », a déclaré Alcaraz. « C’est quelque chose que je voulais vraiment. Je suis venu cette année avec cet objectif – entrer en quart de finale, je veux plus », a-t-il déclaré.

La sixième tête de série Rune rivalise avec Alcaraz dans les enjeux de popularité et il a gagné plus de fans alors qu’il se battait pour éclipser la 21e tête de série Grigor Dimitrov, le Bulgare qui était autrefois considéré comme un futur champion du Grand Chelem.

Le joueur de flair Rune a gagné 3-6 7-6 (6) 7-6 (4) 6-3 pour devenir le premier Danois en 65 ans à atteindre les quarts de finale de Wimbledon.

La troisième tête de série, Daniil Medvedev, a maintenu sa progression régulière, atteignant les quarts de finale de Wimbledon pour la première fois après que le Tchèque Jiri Lehecka, malade, s’est blessé au pied droit alors qu’il menait 6-4 6-2.

Les espoirs de Stefanos Tsitsipas, cinquième tête de série, de devenir le premier Grec à atteindre les quarts de finale ont été anéantis par l’outsider américain Christopher Eubanks qui a poursuivi ses débuts de conte de fées au slam sur gazon avec un 3-6 7-6 (4) 3-6 6-4 Victoire 6-4.

Rybakina a bénéficié d’un parcours plus facile vers les quarts de finale après que son adversaire brésilienne Beatriz Haddad Maia se soit retirée avec une blessure au dos alors qu’elle menait la troisième tête de série 4-1 dans le premier set.

« Ce n’est jamais facile de terminer un match comme celui-ci et j’espère que ce n’est rien de vraiment grave », a déclaré la Kazakh Rybakina, née à Moscou, qui affrontera ensuite Jabeur qu’elle a battu en finale l’an dernier.

« Ce n’était vraiment pas de chance pour Beatriz et j’espère qu’elle ira mieux », a ajouté Rybakina.

TRAVAIL DE DÉMOLITION

La sixième tête de série tunisienne Jabeur a écrasé l’ancienne championne Petra Kvitova 6-0 6-3 dans un travail de démolition sur le court central.

La deuxième tête de série Aryna Sabalenka, de Biélorussie, a poursuivi sa marche vers un deuxième titre du Grand Chelem en 2023, alors que la championne de l’Open d’Australie battait la Russe Ekaterina Alexandrova 6-4 6-0.

Les deux joueurs étaient absents du tournoi l’année dernière après que Wimbledon ait décidé d’interdire les concurrents de Russie et de son allié biélorusse en raison de l’invasion de l’Ukraine par Moscou, qu’il appelle une « opération militaire spéciale ».

« J’apprécie vraiment d’être ici », a déclaré Sabalenka.

« Je suis super content d’être de retour et je profite vraiment de chaque seconde sur le court… Je veux juste rester le plus longtemps possible pour profiter de l’ambiance. »

C’était la fin de la route pour une autre Russe de 16 ans, Mirra Andreeva, qui est tombée 3-6 7-6 (4) 6-2 contre l’Américaine Madison Keys après s’être vu infliger un point de pénalité tard dans le décideur après avoir semblé jeter sa raquette au sol.

Keys, tête de série 25e, affrontera Sabalenka en quart de finale.

L’histoire du tournoi jusqu’à présent est sans doute Eubanks, le numéro 43 mondial de 27 ans qui n’avait remporté que deux matchs du Grand Chelem avant ce Wimbledon et qui est commentateur à temps partiel pour la chaîne de tennis.

Il a inscrit 53 vainqueurs contre un Tsitsipas fatigué qui a joué tous les jours du tournoi à l’exception de lundi.

« J’ai l’impression de vivre un rêve en ce moment, c’est absolument fou », a déclaré Eubanks, qui rencontrera ensuite Medvedev.

« C’est surréaliste, c’est incroyable. »

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – Reuter)