Wimbledon 2023 : Boulter, Murray et Alcaraz en action le deuxième jour – en direct

Les évènements clés il y a 1h Préambule Afficher uniquement les événements clés Veuillez activer JavaScript pour utiliser cette fonctionnalité

maintenant 07.10 HAE Une erreur de revers de Loffhagen donne à Rune une autre mini-pause et nous sommes maintenant à 5-4 ; et regarde ça ! Songeo frappe un coup droit sur la ligne pour 6-5 et place le point sur le service alors que Rune glisse une magnifique volée dans le coin qui lui donne le premier set 7-6 (4). Loffhagen, cependant, joue très bien – il est milles mieux que son classement 371.



il y a 6 mois 07.05 HAE Rune passe d’une mini-rupture à une mini-rupture, mais Loffhagen plante une très bonne tranche de revers sur ses petons pour le récupérer et faire 3-3. Pendant ce temps, Sonego a également récupéré l’avantage de Berrettini et mène désormais 5-3… Holger Rune en action lors du tie-break du premier set. Photographie : Toby Melville/Reuters

Mis à jour à 07.07 HAE

il y a 9 mois 07.02 HAE C’est difficile pour Rune, mais il tient à 30 et voici notre disjoncteur du premier set; Loffhagen le débute avec un service gagnant entier, sur le court 12, Sonego donne un coup droit pour donner à Berrettini la mini-pause à 3-1. Le 2, Thiem mène Tsitsipas 6-3 2-2.



il y a 13 mois 06.58 HAE Maintien massif pour Loffhagen, qui doit se battre à deux mais mène maintenant Rune 6-5, tout Berrettini détient également, ce qui signifie que lui et Sonego joueront désormais un disjoncteur.



il y a 14 mois 06.56 HAE Mon Dieu, ça n’a pas l’air génial, n’est-ce pas ? Au moins, nous n’aurons pas la pause d’une heure sur le court central d’hier, car j’imagine que le toit ne s’ouvrira pas, mais nous aurons probablement un arriéré jusqu’à demain. Photographie: Met Office



il y a 17 mois 06.53 HAE Loffhagen rivalise toujours bien avec Rune – ils sont à 5-5 dans le premier set; Fucsovics a remporté le premier set de Griekspoor, la 28e tête de série, 6-4 ; Shelton, tête de série 32, mène Daniel 6-4 2-0 ; Potapova, 22 tête de série chez les femmes, mène Naef 6-3 ; et Saville mène Boulter 4-3.. Oh, et Songeo s’accroche pour 6-5, donc Berrettini va maintenant servir pour un disjoncteur.



il y a 20 mois 06.51 HAE Je viens de voir Mario Berretttini frapper un revers drive ! Jurez ! C’était croisé, donc, je pense, un peu plus facile pour lui que sur toute la ligne, mais quand même. S’il pouvait le faire régulièrement et avec constance, il serait déjà un grand champion ; s’il peut apprendre, il a beaucoup de temps. Mais au service à 5-5 15-30, Songeo tourne autour du revers pour forer un gagnant, également en ligne… seulement pour un mauvais rebond sur un retour décent pour provoquer une erreur et augmenter le point de rupture. Peu importe: Sonego claque un as et nous sommes de retour à deux.



il y a 24 mois 06.46 HAE Tsitsipas vient de commencer à servir pour 3-5; Thiem va maintenant essayer de sécuriser le set d’ouverture. « C’est impossible d’appeler parce qu’ils sont à la fois nuls sur l’herbe et tous les deux dans une forme terrible », déclare Calv Betton. a passé toute l’année à essayer d’être classé à Wimbledon afin qu’il puisse avoir un meilleur tirage, a fini par ne pas l’obtenir et a obtenu le meilleur tirage imaginable. S’il avait un faible classement, il devrait affronter l’un des meilleurs joueurs au tour 3. Maintenant, il battra Tsitsipas et prendra la 5e place dans le tirage au sort. Thiem relance deux balles de set avec un as, puis passe long donc le revoilà à 40-30… et Tsitsipas passe long sur le revers ! Thiem mène 6-3 !



il y a 29 min 06.41 HAE Il a cessé de pleuvoir et nous repartons, tLe microclimat de toute l’Angleterre change une fois de plus.



il y a 30 min 06h40 HAE Boulter a cassé Saville… oh et Saville a reculé pour 2-2. Mais qu’est-ce que c’est ? Euh, j’ai peur qu’il pleuve. Le centre et le court 1 ont des toits fermés, donc je me demande s’ils vont déplacer quelques matchs là-bas – je pense que Tistsipas a dit qu’il était content pour ça – mais ils voudront savoir que ça vaut l’aggro logistique avant de faire passer tout le monde, qui dépendra vraisemblablement de la durée qu’ils pensent que le temps durera. Katie Boulter brise son adversaire… et puis la pluie arrive. Photographie: Zac Goodwin / PA

Mis à jour à 06h58 HAE

il y a 35 mois 06h35 HAE Ohhhhh ouissss ! En haut 3-2 et avantage, Thiem est envoyé large par un deuxième service et fume absolument un retour de revers de marque sur la ligne pour la pause! Il mène 4-2 et dans le temps qu’il me faut pour mettre ça à jour, consolide à l’amour ! Thiem mène Tsitsipas 5-2 !



il y a 39 min 06.31 HAE George Loffhagen, actuellement 2-2 avec Rune, est un bon joueur et un bon garçon qui n’était pas sûr de vouloir devenir tennisman. Alors il a pris un an de congé, a découvert qu’il adorait ça, alors il est de retour. « C’est le meilleur athlète que nous ayons eu dans le tennis britannique depuis environ 15 ans », écrit Calvin Betton, notre coach résident. « Équilibre incroyable. Il a un beau revers. Son coup droit est un peu gippy cependant. Il a également sauvé trois balles de break dans le temps qu’il m’a fallu pour taper cela, ce qui en fait six au total jusqu’à présent – ​​son coup droit fonctionne bien, en particulier en top-spin, cross-court – et il tient 4-4.



il y a 49 min 06.21 HAE Nous sommes en service partout, Thiem cherche à prolonger les points pour essayer de créer davantage un type de match sur terre battue; lui et Tsitsipas sont 1-1. Ailleurs, c’est Berrettini 2-2 Sonego, Loffhagen 2-1 Rune et Boulter 0-1 Saville. Stefanos Tsitsipas sert Dominic Thiem sur un court n ° 2 calme. Photo : Alastair Grant/AP

Mis à jour à 06h30 HAE

il y a 54 mois 06.16 HAE Alors que nous commençons le deuxième jour, rappelons-nous rapidement la fin du premier jour, qui était un vrai buzz. Tout d’abord, Michael Mmoh a remporté la victoire de sa vie pour voir un Felix Auger-Aliassime reconnu blessé, puis Sofia Kenin a annoncé sa réapparition comme un facteur sérieux, repoussant Coco Gauff dans le meilleur match que nous ayons vu jusqu’à présent – ​​mais quoi un tirage brutal qui était pour le no7 vu.



il y a 1h 06.11 HAE Sur le court 2, Tsitsipas choisit de recevoir selon la mode et nous serons bientôt absents.



il y a 1h 06.05 HAE J’essaie de décider quels matchs regarder – pourquoi les mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes ? Évidemment Thiem contre Tsitsipas [5]et puis je pense que je vais m’intéresser au Royaume-Uni – Loffhagen v Rune [6] et Boulter contre Saville – ainsi que Berrettini contre Sonego.



il y a 1h 06.02 HAE Il y a beaucoup de trafic autour de Wimbledon, apparemment, donc les foules pourraient être clairsemées pour commencer. Notre royaume pour un service ferroviaire intégré, compétent et au juste prix.

Mis à jour à 06.02 HAE