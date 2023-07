Wimbledon 2023: Andy Murray, Cam Norrie et Katie Boulter au premier tour mardi | Actualité Tennis

Il y a une journée d’action exceptionnelle à Wimbledon mardi alors qu’Andy Murray lance sa campagne, avec toute une série de Britanniques en action.

Murray est deuxième sur le court central et affronte son compatriote britannique Ryan Peniston dans un affrontement dont l’ancien champion de Wimbledon sait qu’il le défiera.

Murray affronte un adversaire britannique au premier tour à Wimbledon pour la première fois depuis 2016, lorsqu’il a vaincu Liam Broady en route vers un deuxième triomphe au titre.

« En fait, je n’ai jamais joué contre beaucoup de Britanniques à Wimbledon auparavant », a déclaré Murray.

« Je ne sais pas, peut-être que c’était la dernière fois que cela s’est produit ou peut-être la seule fois. Je ne sais pas combien de Britanniques j’ai joué.

« Ouais, Ryan, je le connais assez bien. Nous nous sommes beaucoup entraînés ensemble. Il aime évidemment jouer sur les terrains en gazon.

« Il a remporté de très bonnes victoires l’année dernière à Queen’s et aussi à Jack Draper à Surbiton. Je pense qu’il a battu Holger à Eastbourne. Ouais, il a eu de bonnes victoires en surface. Ouais, gaucher. Bouge très bien. Je dois être prêt pour celui-là. »

Bien que Murray sera dans un environnement familier mardi, il sait que ce sera à nouveau un moment émouvant sur le court central.

« Pour être honnête, il s’agit plutôt de revenir sur le court central ou de sortir pour jouer votre match », a-t-il ajouté.

« Je viens beaucoup ici au cours de l’année. Heureusement, je suis membre ici, donc je viens parfois m’entraîner ou aller au gymnase ou autre.

« Je me sens très à l’aise dans cet environnement. J’adore venir jouer le tournoi ici. Ouais, quand je marche sur le court central pour jouer, je suis évidemment très nerveux, mais incroyablement excité d’avoir la chance de jouer à nouveau ici sur un de, sinon le terrain le plus spécial, dans notre sport. »

Britannique n ° 1 Katie Boulter est sur le court 18 à partir de 11h et elle devra battre l’Australienne Daria Saville pour faire avancer sa campagne et essayer d’aller plus loin que sa troisième place en 2022.

Britannique Cam Norrie est également sur le court 1 à partir de 13h, jouant le numéro 108 mondial Tomas Machac.

Heather Watson est quatrième sur le court 2 alors qu’elle affronte la 10e tête de série Barbora Krejcikova, avec Arthur Féry concluant l’action de la Cour 2 contre la dure opposition de Daniil Medvedev.

Georges Loffhagen est également le premier sur le court 3 contre le Danois Holger Rune, qui est la sixième tête de série du tournoi.

Qui d’autre est en action ?

L’action sur le court central commence avec le champion en titre Elena Rybakina à égalité contre la 49e mondiale Shelby Rogers, avec Aryna Sabalenka contre Panna Udvardy pour terminer la journée.

Numéro 1 mondial Carlos Alcaraz commence le jeu sur le court 1 mardi contre le Français Jeremy Chardy avant Ons Jabeur affronte Magdalena Frech au premier tour.

Les autres grands noms comprennent Stefanos Tsitsipas et Pétra Kvitova sur le court 2, avec Alexandre Zverev sur le terrain 3.