Wimbledon 2023: Andrey Rubley atteint les quarts de finale après une victoire nerveuse sur Alexander Bublik

Andrey Rublev a gardé son sang-froid pour battre Alexander Bublik dans un thriller en cinq sets et atteindre son premier quart de finale à Wimbledon dimanche après avoir gaspillé une avance de deux sets.

La septième tête de série russe n’a pas été battue une seule fois dans tout le match sur le court central alors qu’il vengeait sa défaite lors de la finale de Halle le mois dernier, remportant 7-5, 6-3, 6-7 (6/8), 6-7 (5/ 7), 6-4.

Rublev, qui avait besoin de soins médicaux pour une coupure au doigt au début du match, a été doué pour le premier match lorsque la 23e tête de série kazakhe Bublik a commis une double faute à deux reprises lors du 12e match.

Une seule pause dans le sixième jeu du deuxième set s’est avérée décisive alors que Rublev a établi une poigne de fer sur le match.

Aucun des deux joueurs n’a été en mesure de forcer une pause dans le troisième set, qui s’est soldé par un tie-break, Bublik ayant gaspillé trois balles de set avant de déclencher un coup droit vicieux pour revenir dans la compétition.

Rublev semblait sur le point de remporter la victoire lorsqu’il s’est taillé deux balles de match lors du 10e jeu du quatrième set, mais Bublik les a sauvés tous les deux avec un service impressionnant et s’est de nouveau imposé au tie-break.

Les joueurs ont repris leur rythme au service dans le jeu décisif, mais Rublev a forcé la pause cruciale dans le septième jeu, laissant échapper un rugissement guttural.

Il a produit un coup droit plongeant étonnant pour mettre en place une balle de match et a scellé la victoire avec un as.

« C’était le coup le plus chanceux de tous les temps », a déclaré Rublev, faisant référence à son effort à couper le souffle. « C’était de la chance, rien d’autre. Je ne pense pas pouvoir le faire une fois de plus. »

Il a dit qu’il continuait à croire que les chances se présenteraient même si Bublik était si fort au service tout au long du match.

« Je pensais juste que cela n’avait pas d’importance, j’ai perdu le troisième set et le quatrième set », a-t-il ajouté. « J’ai dit que si je continuais à jouer, j’aurais une chance, et à la fin je l’ai eue, j’ai joué une très bonne volée et a pu le briser.

« À chaque set, j’ai eu des occasions, sur une balle de match, il a servi à pleine puissance. Je n’arrêtais pas de penser, continuez à jouer, ne commencez pas à exploser avant la fin du match. Au final, j’ai réussi à m’en sortir. »

Rublev, qui a tiré 21 as contre 39 pour Bublik, affrontera ensuite le vainqueur du match entre le septuple champion Novak Djokovic et le Polonais Hubert Hurkacz.

