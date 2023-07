Wimbledon 2023 : « Aller chercher ma revanche », déclare Ons Jabeur avant le choc des quarts de finale d’Elena Rybakina

Wimbledon 2023 en est à sa deuxième semaine d’action de tennis et les rencontres des quarts de finale ont été scellées après la fin des huitièmes de finale au All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Peut-être que la plus grande rencontre des huit dernières étapes du simple féminin est le match revanche de la finale de l’année dernière alors que la star tunisienne Ons Jabeur devrait affronter la championne en titre Elena Rybakina.

A LIRE AUSSI | « Tradition et histoire de respect, d’amour et d’admiration » : Lindsey Vonn se confie sur sa passion pour Wimbledon

Jabeur a enregistré une victoire incroyable sur la vétéran Petra Kvitova lors du match Ro16 alors qu’il remportait une victoire catégorique 6-0, 6-3 contre le Tchèque de 33 ans.

Suite à sa progression dans le QF du prestigieux major sur gazon de la banlieue anglaise, Jabeur a déclaré qu’elle avait hâte de relever le défi des quarts de finale contre la joueuse kazakhe, contre qui elle a perdu la finale de 2022.

« C’est un match difficile », a déclaré la Tunisienne lorsqu’elle a été interrogée sur sa prochaine rencontre contre la porteuse de vaisselle Venus Rosewater, âgée de 24 ans.

« J’y vais probablement pour ma revanche. C’était une finale difficile l’année dernière. Cela va me rappeler beaucoup de souvenirs et j’espère jouer comme aujourd’hui et remporter la victoire », a déclaré la joueuse de 28 ans après avoir battu Kvitova.

« C’est une joueuse incroyable et vous pouvez le voir, elle est ‘boum, boum’ tout le temps. Elle n’a aucune pitié », a plaisanté la star tunisienne.

A LIRE AUSSI | Charles Leclerc de Ferrari salue « l’incroyable atmosphère » de Wimbledon lors de sa visite à SW19

Rybakina a décroché son premier et unique titre du Grand Chelem à ce jour au SW19 l’année dernière alors qu’elle se ralliait après un set contre Jabeur pour hisser le prestigieux titre haut dans les airs avec un jeu de coups exceptionnel et une démonstration de tempérament.

Rybkina a assuré son chemin vers les quarts de finale du majeur en cours sur gazon lorsque son adversaire des huitièmes de finale, la Brésilienne Beatrice Haddad Maia, s’est retirée de la rencontre avec Rybakina menant 4-1 dans le premier set.

Rybakina a également été en contact fin avec l’herbe cette saison, comme elle l’a démontré dans son travail de démolition de l’espoir britannique Katie Boutler, qui a été écartée 6-1, 6-1 en une heure par la dominante kazakhe.