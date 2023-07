Wimbledon 2023: Alfie Hewett sur le départ gagnant en simple en fauteuil roulant alors qu’il vise le titre manquant du Grand Chelem | Actualités Tennis

Alfie Hewett a concrétisé son rêve de Wimbledon 2023 avec une victoire confortable en quart de finale du simple masculin en fauteuil roulant.

Le joueur de 25 ans, deuxième tête de série, cherche à gagner en SW19 et à compléter sa série de titres du Grand Chelem et a pris un bon départ avec une victoire 6-3 6-4 sur le Belge Joachim Gerard.

L’Anglais, qui a gagné en Australie plus tôt cette année pour ajouter des titres aux États-Unis et à Roland-Garros, affrontera désormais l’Espagnol Martin De La Puente dans le dernier carré.

« C’était un pur soulagement à la fin, j’ai joué [Gerard] quelques fois maintenant sur l’herbe et il a toujours semblé prendre le dessus sur moi », dit Hewett.

« C’est l’un de ces démons mentaux que vous voulez franchir à un moment donné, c’était une excellente occasion de le faire contre un si grand joueur sur gazon. »

Le prix de son compatriote britannique Gordon Reid pour une victoire 6-4 6-4 sur Gustavo Fernandez est une égalité en demi-finale avec la tête de série Tokito Oda.

« J’ai dû me sortir de quelques trous dans le deuxième set, mais je suis vraiment satisfait de ma performance et c’est un bon début sur lequel bâtir », a déclaré Reid.

« C’est le Grand Chelem où je me sens le plus confiant, car je me sens bien sur l’herbe, et le soutien que nous recevons en tant que joueurs britanniques vous donne une énergie supplémentaire. »

Alfie Hewett dit que la finale du simple masculin en fauteuil roulant de l’année dernière à Wimbledon est un souvenir qu’il chérira pour toujours et pense que ce fut un moment révolutionnaire pour le tennis en fauteuil roulant.



L’intérêt des Britanniques pour le simple féminin en fauteuil roulant est terminé après que Lucy Shuker a été battue par Aniek van Koot. La joueuse de 43 ans a bien commencé son affrontement avec la joueuse néerlandaise, mais s’est finalement soldée par une défaite 2-6 6-1 6-2.

La deuxième journée de compétition en fauteuil roulant de jeudi verra cinq Britanniques en action alors que l’accent sera mis sur les demi-finales du double masculin, féminin et quadruple.