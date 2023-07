Wimbledon 2023 : Alexander Zverev Downs Qualifié, Andrey Rublev bat son compatriote

L’Allemand Alexander Zverev a tiré 20 as devant le qualifié néerlandais Gijs Brouwer pour passer au deuxième tour de Wimbledon avec une victoire durement gagnée 6-4 7-6(4) 7-6(5) jeudi.

La 19e tête de série n’a pas eu un début de tournoi facile contre le numéro 153 mondial, dont le pourcentage de premier service correspondait à celui de Zverev, et l’Allemand n’ayant obtenu que deux opportunités de break au total dans les deux premiers sets.

Il affrontera ensuite un autre joueur de rang inférieur dans le numéro 116 mondial japonais Yosuke Watanuki avec peu de temps pour se reposer car le calendrier a été retravaillé suite à tous les retards de pluie.

« C’était un adversaire très coriace et la pluie était un adversaire très coriace », a déclaré Zverev, dont le match était l’un des derniers affrontements du premier tour à se terminer. « Je suis simplement heureux d’être de retour à Wimbledon. »

Il a raté le tournoi l’an dernier suite à sa blessure à la cheville à Roland-Garros.

« Je l’ai raté l’année dernière à cause d’une grave blessure, donc juste pour être sur ce terrain, je suis heureux d’être ici avec 10 000 personnes. Je sais que Wimbledon est le tournoi de tennis le plus historique au monde et peut-être l’événement sportif le plus historique au monde.

«Je rejoue demain et après-demain, enfin si je gagne bien sûr. Ça va être quelques jours difficiles avec des matchs consécutifs et ce n’est jamais facile physiquement – je suis juste heureux de jouer au tennis maintenant », a déclaré Zverev.

Le joueur de 26 ans a arraché une pause à 3-3 dans le premier set avant de le servir et les deux joueurs ont maintenu le service jusqu’à ce que le gaucher Brouwer coupe deux balles de set à 6-5.

Zverev, un ancien numéro deux mondial, les a sauvés tous les deux pour forcer un bris d’égalité, le remportant avec un autre as en plein essor.

Les deux joueurs ont confortablement tenu le service dans le troisième pour l’amener à un autre bris d’égalité et Zverev a tiré son 20e as pour sceller la victoire sur sa troisième balle de match.

Rublev remporte sa 50e victoire en Grand Chelem

Andrey Rublev a surmonté un blip d’ouverture pour battre Aslan Karatsev 6-7 (4) 6-3 6-4 7-5 dans un affrontement entièrement russe jeudi pour remporter sa 50e victoire en Grand Chelem et passer au troisième tour de Wimbledon.

Karatsev avait battu Rublev lors de leur seule rencontre précédente en route vers son premier titre au niveau du Tour, mais la septième tête de série a pris sa revanche sur le dos d’un jeu de service efficace et d’un jeu de filet décisif.

La paire a semblé égale pendant une grande partie du concours de près de trois heures alors que Karatsev a diverti la foule avec ses puissants coups de fond, mais il a eu du mal à briser Rublev et cela s’est avéré être la différence.

Rublev, qui n’a pas joué à Wimbledon l’année dernière en raison de l’interdiction des joueurs russes et biélorusses, affrontera ensuite le vainqueur du match entre le joker David Goffin et le qualifié Tomas Barrios Vera.

