Wimbledon 2022 : Rafael Nadal, Katie Boulter et Jack Draper en action jeudi | Actualité Tennis

Katie Boulter occupera le devant de la scène à Wimbledon jeudi alors qu’elle et son compatriote britannique Jack Draper tenteront d’atteindre le territoire inexploré du troisième tour au All England Club.

Boulter, qui excelle sur gazon pour un deuxième été consécutif, tentera d’atteindre le troisième tour d’un Grand Chelem pour la première fois en affrontant la tête de série n ° 6 Karolina Pliskova, première sur le court central.

Bien qu’il s’agisse sans aucun doute d’un énorme défi pour la n ° 118 mondiale, il y a plusieurs raisons de croire qu’elle est capable d’éliminer la deuxième de l’année dernière.

La plus évidente est qu’elle a battu Pliskova il y a à peine une semaine à Eastbourne, couronnant une impressionnante série de performances sur gazon qui l’ont vue prendre des scalps notables à Nottingham et Birmingham.

L’expérience qu’elle a acquise au même stade l’année dernière, lorsqu’elle a fait ses débuts sur le court central contre la tête de série n ° 2 Aryna Sabalenka, est également en faveur de la joueuse de 25 ans.

“Moi qui suis allé là-bas ces dernières semaines, j’ai mis ces victoires sur gazon à mon actif l’année dernière et j’ai eu l’impression de les avoir utilisées dans les moments cruciaux”, a déclaré Boulter après la victoire en deux sets de mardi contre Clara Burel.

“J’ai appris de mes erreurs contre Sabalenka. Quand je jouais contre Pliskova la semaine dernière, cela a fait une différence pour moi parce que je sais que je peux être dans ces endroits.

“Au cours des dernières années, j’ai eu beaucoup de matchs serrés avec de très, très bons joueurs, mais je n’ai jamais vraiment réussi à franchir la ligne. J’ai l’impression d’avoir maintenant la conviction de pouvoir le faire. J’espère que je peut produire cela de plus en plus.”

Malgré les sorties décevantes d’Emma Raducanu et d’Andy Murray mercredi, le fait que 10 Britanniques – le plus depuis 1984 – se sont qualifiés pour le deuxième tour, signifie qu’il y a encore beaucoup d’intérêt à domicile jeudi.

Heather Watson pourrait se qualifier pour le troisième tour pour la première fois depuis 2017

Heather Watson reviendra devant le tribunal après avoir été chassée par l’obscurité mercredi soir alors qu’elle se préparait à servir pour le match contre la Chinoise Wang Qiang. Watson mène 7-5 5-4 et atteindra le troisième tour pour la première fois depuis 2017 si elle peut gagner le match d’ouverture.

Harriet Dart, qui affronte la tête de série n ° 8 Jessica Pegula, qui a atteint les quarts de finale des deux tournois du Grand Chelem cette année, est également de retour en action. Dart cherche une répétition de 2019, lorsqu’elle s’est qualifiée pour le troisième tour à Wimbledon.

“J’adore ça”, a déclaré Boulter à propos du fort contingent britannique au deuxième tour. “J’ai l’impression que tout le monde se pousse, se stimule presque avec le peu de magie qui se passe dans le tennis britannique en ce moment. J’ai l’impression d’en attraper un peu et j’espère pouvoir pousser d’autres personnes avec ça.

“C’est vraiment agréable d’en faire partie. Je sais à quel point ils travaillent dur dans les coulisses. Tout le monde va très bien, et j’espère que nous pourrons continuer. Nous sommes dans un très, très bon endroit. J’espère que, oui, beaucoup plus de victoires en découleront.”

Draper fait face à un défi difficile

Malgré son enthousiasme au niveau du succès britannique, Boulter peut avoir des loyautés partagées lorsque son compatriote Jack Draper joue dans le troisième match prévu sur le terrain n ° 1.

Draper affronte la tête de série n ° 19 australienne Alex de Minaur, qui se trouve également être le petit ami de Boulter.

Le Britannique de 20 ans récolte les fruits de sa progression dans le classement via le Challenger Tour et est arrivé à Wimbledon plein de confiance après avoir atteint les quatre derniers à Eastbourne la semaine dernière.

Jack Draper est en action sur le terrain n°1

Draper, dont la seule apparition précédente en Grand Chelem a eu lieu lors d’une sortie au premier tour – aux mains de Novak Djokovic – à Wimbledon l’année dernière, a soutenu sa forme récente avec une victoire en deux sets contre le Belge Zizou Bergs mardi.

Les récentes victoires contre Taylor Fritz à Queen’s et Diego Schwartzman à Eastbourne ont montré que Draper est capable de battre un des 20 meilleurs joueurs, mais le faire en cinq sets représentera un défi encore plus grand.

Il y a aussi de la pression sur De Minaur, le joueur de 23 ans cherchant à atteindre le troisième tour à Wimbledon pour la deuxième fois seulement de sa carrière.

“Alex est quelqu’un qui existe depuis longtemps”, a déclaré Draper. “Je pense que les gens oublient qu’il est encore très jeune. C’est un grand compétiteur, incroyablement rapide, bon aussi sur les terrains en gazon. Ça va être un match vraiment difficile. Je pense que je peux utiliser mes armes et j’espère bien jouer.”

Malgré sa relative inexpérience, Draper a peut-être pu donner quelques conseils à ses compatriotes britanniques, avec Liam Broady et Gris Alastair contre son récent top 20 des scalps.

Broady affronte Schwartzman, tête de série no 12, sur le court 3, tandis que Gray affronte Fritz, tête de série no 11, sur le court 12.

Qui d’autre est en action jeudi?

Rafael Nadal de retour sur le court central

Également en action sur le court central sera double champion Rafael Nadalqui poursuit sa quête d’un Grand Chelem du calendrier contre le Lituanien Ricardas Berankis.

Tous les regards seront tournés vers le court n° 2 alors que Nick Kyrgios revient à l’action après une victoire mouvementée en cinq sets au premier tour contre le Britannique Paul Jubb.

Kyrgios a admis avoir craché en direction d’un spectateur “irrespectueux” après avoir scellé la victoire âprement disputée, qui l’a également vu affronter un juge de ligne.

L’Australien affronte le Serbe Filip Krajinovic, numéro 26, et peut se qualifier pour le troisième tour à Wimbledon pour la sixième fois s’il gagne.

Meilleure graine féminine Iga Swiatek cherchera à prolonger sa séquence de 36 victoires consécutives en affrontant Lesley Pattinama Kerkhove des Pays-Bas sur le terrain n ° 1, tandis que la tête de série n ° 11 Coco Gauff est sur le point de clôturer le spectacle sur le court central alors qu’elle affronte Mihaela Buzarnescu.

