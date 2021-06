Wimbledon 2021 tennis news live score dernières mises à jour

Dans la catégorie féminine, la double championne féminine Petra Kvitova affronte la championne de l’US Open 2017 Sloane Stephens dans le choix du premier tour féminin. Garbine Muguruza et Venus Williams, deux anciennes championnes féminines, figurent au programme de la journée d’ouverture de Court Two.

Quand commence WIMBLEDON 2021 et quel est le programme ?

Les éliminatoires de Wimbledon ont commencé le 22 juin, le tournoi proprement dit commençant le 28 juin. La finale du simple dames devrait se jouer le 10 juillet, tandis que la finale du simple messieurs aura lieu le lendemain, le 11 juillet, au All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Où regarder WIMBLEDON 2021 à la télévision et en direct en ligne en Inde ?

Wimbledon sera disponible en direct à la télévision sur les chaînes SD et HD Star Sports Select 1 et Star Sports Select 2, tandis que le tournoi pourra être diffusé en direct sur Disney + Hotstar en Inde.

HORAIRE

Le tournoi de 13 jours commence lundi. La finale du simple dames aura lieu le samedi 10 juillet; la finale du simple messieurs est le dimanche 11 juillet. Il n’y a pas de sessions nocturnes et il n’y a aucun jeu prévu pour le dimanche 4 juillet qui changerait à partir de 2022 dans le cadre d’un plan pour commencer à organiser des compétitions le dimanche du milieu chaque année.

PREVISION PRECOCE

Un temps frais et humide est attendu pendant une grande partie de la semaine 1, avec beaucoup de pluie dans les prévisions et des températures quotidiennes élevées de 60 à 70 degrés Fahrenheit (de l’adolescence à 20 degrés Celsius).

PRÉSENCE

Les foules peuvent être à environ 50 % de leur pleine capacité au début du tournoi en raison de la pandémie, mais seront autorisées à monter à 100 % sur le court central environ 15 000 personnes pour les deux finales en simple.

DERNIÈRE FOIS

Djokovic est devenu le premier homme en 71 ans à remporter Wimbledon après avoir effacé des points de championnat, devançant Roger Federer 7-6 (5), 1-6, 7-6 (4), 4-6, 13-12 (3). C’était le premier bris d’égalité du cinquième set dans une finale au All England Club. Federer était à deux reprises à un point de la victoire alors qu’il menait 8-7 dans ce set. Djokovic a remporté son cinquième titre à Wimbledon et son deuxième d’affilée, portant son palmarès du Grand Chelem à 16 trophées. Il a actuellement 19 ans, à un point d’égaler le record masculin partagé par Federer et Rafael Nadal. Halep a joué ce qu’elle a décrit comme un match parfait pour bouleverser Serena Williams 6-2, 6-2 en moins d’une heure lors de la finale féminine. Halep n’a commis que trois fautes directes, 23 de moins que Williams. Cette victoire a donné à Halep son deuxième titre du Grand Chelem. Elle ne sera cependant pas de retour pour défendre ce championnat, car une déchirure musculaire au mollet l’a forcée à se retirer du tournoi de cette année.

STATISTIQUES CLÉS

7 championnats en simple de Wimbledon remportés par Serena Williams, faisant partie de son total de 23 en Grand Chelem, le plus grand nombre de l’ère Open, qui a commencé en 1968. La seule joueuse avec plus est Margaret Court, qui en a remporté 24 à travers les époques sportives amateur et professionnelle.

17 titres masculins consécutifs à Wimbledon remportés par Roger Federer (8), Novak Djokovic (5), Rafael Nadal (2) et Andy Murray (2), une séquence qui a commencé en 2003.

34 Américains dans la tranche des simples (21 femmes, 13 hommes), le plus à Wimbledon puisqu’il y en avait 35 en 1998.

JOUR 1 REGARDER L’AVENIR

Djokovic obtiendra lundi sa candidature pour un troisième titre majeur de 2021 sur le court central face à Jack Draper, un gaucher anglais de 19 ans qui fait ses débuts en Grand Chelem. Cela sera suivi dans le stade principal par une confrontation entre deux grands champions : Petra Kvitova, double vainqueur de Wimbledon, contre la championne de l’US Open 2017 Sloane Stephens. Quand elle a entendu parler de qui elle jouerait, Kvitova a dit, je me suis dit, OK, ce n’est pas facile, mais c’est comme ça. Le troisième match du court central du Jour 1 présente le retour d’Andy Murray, dont le titre 2013 au All England Club était le premier en simple pour un Britannique en 77 ans. Murray n’a pas concouru en simple à Wimbledon depuis 2017, en raison de deux opérations à la hanche. Parmi les autres détenteurs de trophées du Grand Chelem au programme de lundi : Venus Williams, Garbie Muguruza, Iga Swiatek, Sofia Kenin et les grands finalistes Stefanos Tsitsipas et Kevin Anderson.

PREVISION JOUR 1

Pluie. Maximum de 72 degrés Fahrenheit (22 Celsius)

Lire tous les Dernières nouvelles, dernières nouvelles et Actualités du coronavirus ici