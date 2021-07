Wimbledon 2021 tennis news live score dernières mises à jour

Il est à mi-chemin d’un calendrier rare du Grand Chelem, un exploit réalisé uniquement par deux autres hommes – Don Budge en 1938 et Rod Laver en 1962 et 1969.

En conséquence, le joueur de 34 ans est déjà salué comme le plus grand joueur de tous les temps, dépassant même Federer et l’absent Rafael Nadal.

« Je me sens privilégié et honoré bien sûr et très heureux d’être dans cette position pour écrire l’histoire du sport », a déclaré Djokovic qui peut remporter son 100e match sur gazon mercredi.

« En même temps, je dois vaquer à mes occupations quotidiennes et à ma vie de tous les jours pendant la tournée à peu près de la même manière que je pense que cela a remporté beaucoup de succès pour moi. »

– « Laissé dans le réservoir » -Djokovic bénéficie d’une fiche de 2-0 face à Fucsovics, 29 ans, qui a fait les huit derniers d’un Chelem pour la première fois.

Fucsovics a éliminé Andrey Rublev, cinquième tête de série, au quatrième tour en cinq sets après que le Russe ait balayé ses quatre matchs précédents en neuf mois.

Inquiétant pour le Hongrois, Djokovic n’a affronté que neuf balles de break en quatre tours du tournoi.

Federer, à la poursuite d’un neuvième titre à Wimbledon, a remporté sa seule rencontre contre Hurkacz, en deux sets lors des quarts de finale d’Indian Wells en 2019.

« Nous verrons combien il me reste encore dans le réservoir », a déclaré Federer, 39 ans, souhaitant devenir l’homme le plus âgé à disputer une demi-finale à Wimbledon dans l’ère ouverte.

Il a lutté lors de son premier match contre Adrian Mannarino qui a dû abandonner sur blessure à deux sets chacun.

« J’ai l’impression que j’ai maintenant fait de bons progrès. Je prends le ballon plus tôt. De toute évidence, je me suis habitué aux conditions, aux balles, à la vitesse du court », a déclaré Federer dont la confortable victoire en huitièmes de finale contre Lorenzo Sonego était la 105e de sa carrière à Wimbledon.

Si Federer atteint les demi-finales pour la 14e fois, il affrontera soit le septième tête de série italien Matteo Berrettini, soit Felix Auger-Aliassime, le 16e tête de série canadien.

Berrettini, le vainqueur du Queen’s Club, s’est imposé comme un champion en attente si Djokovic ou Federer faiblit.

Il a tiré 67 as en tête du tournoi et n’a abandonné le service que deux fois.

– Rap et romance -Berrettini a atteint son premier quart de finale de Chelem à Roland-Garros le mois dernier, où il a perdu contre Djokovic.

Auger-Aliassime, 20 ans, est dans les huit derniers d’un Chelem pour la première fois après avoir éliminé la quatrième tête de série allemande Alexander Zverev en cinq sets.

Les deux sont des amis proches tandis que leurs petites amies respectives sont cousines.

Auger-Aliassime sort avec Nina Ghaibi tandis que Berrettini est amoureux de la joueuse australienne Ajla Tomljanovic qui a atteint les quarts de finale féminins.

Berrettini a battu son ami en finale de la finale sur gazon de Stuttgart en 2019.

« Nos deux copines sont cousines, il se trouve donc que nous passons beaucoup de temps ensemble », a déclaré Auger-Aliassime.

Mercredi, deux Canadiens participeront pour la première fois aux huit derniers d’un Chelem avec Denis Shapovalov et la Russe Karen Khachanov.

Shapovalov, quart de finaliste à l’US Open l’année dernière, détient une avance de 1-0 en carrière sur Khachanov, qui a fait les Internationaux de France les huitièmes de finale en 2019, après une victoire à la Coupe Davis 2019.

Le gaucher Shapovalov a poursuivi sa victoire sur le double champion Andy Murray avec une victoire en deux sets sur le demi-finaliste de 2019 Roberto Bautista Agut.

Khachanov a frappé avec Shapovalov – et admet même qu’il est un fan de l’aventure du Canadien dans la musique rap avec le joueur français Corentin Moutet.

« J’étais assis avec ma femme Veronika en train de regarder (Moutet jouant à Majorque la veille de Wimbledon), et je lui ai dit : Tu sais que c’est un rappeur, tu sais ?

« Elle a dit, Oh, vraiment ? J’ai dit, oui, il a un remix avec Denis. On écoutait ça. C’était amusant.

