Wimbledon 2021 : Serena Williams absente après s’être blessée à la cheville lors du match du premier tour | Actualités Tennis

Serena Williams est absente de Wimbledon après s’être blessée à la cheville lors de son match du premier tour

La candidature de Serena Williams pour une 24e couronne en simple du Grand Chelem, un record, s’est soldée par des larmes à Wimbledon alors qu’une blessure à la cheville l’a forcée à quitter son match de premier tour avec Aliaksandra Sasnovich.

La joueuse de 39 ans, qui a sept titres en simple à Wimbledon sur son CV étincelant, s’était cassée pour mener 3-1 contre son adversaire biélorusse lorsqu’elle s’est mal tournée la cheville gauche.

Lorsque le numéro 100 mondial Sasnovich s’est cassé le dos, Williams – sa cuisse droite déjà fortement attachée – a été forcée de quitter le terrain pour un temps mort médical et, tandis que l’Américaine revenait sur le court central pour tenter de concourir, les larmes étaient en évidence car elle pouvait à peine bouger.

Sasnovich a égalisé le match à 3-3, mais une autre glissade de Williams l’a laissée allongée au sol et, au milieu des hoquets de la foule, elle a été aidée par l’arbitre de chaise à se relever et la retraite a été confirmée.

Williams poursuivait son 24e titre du Grand Chelem, mais a dû se retirer à 3-3 dans le premier set sur le court central

La sortie de Williams sur blessure a suivi celle d’Adrian Mannarino, qui a été contraint de quitter le terrain après une blessure au genou lors de son match contre Roger Federer.

Brutal pour @Serena Williams mais le court central est extrêmement glissant. Pas facile de déménager là-bas. – Andy Murray (@andy_murray) 29 juin 2021

Williams a remporté 23 titres du Grand Chelem depuis l’Open d’Australie 2017, mais ses deux dernières visites à Wimbledon ont donné lieu à des finales.

Après avoir perdu contre Simona Halep en 2019 et Angelique Kerber en 2018, la sixième tête de série Williams est arrivée avec l’ambition d’égaliser enfin le décompte suprême de Margaret Court, mais elle est restée désemparée et a publié une déclaration via son fil Instagram.

« J’ai eu le cœur brisé de devoir déclarer forfait aujourd’hui après m’être blessé à la jambe droite », a déclaré Williams.

« Mon amour et ma gratitude vont aux fans et à l’équipe qui rendent le fait d’être sur le court central si significatif. Ressentir la chaleur et le soutien extraordinaires de la foule lorsque je marchais sur – et en dehors – du court signifiait le monde pour moi. »

