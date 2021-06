Wimbledon 2021 : Roger Federer progresse après l’abandon d’Adrian Mannarino au cinquième set | Actualités Tennis

Roger Federer vise un neuvième titre en simple à Wimbledon

Roger Federer a survécu à une grande frayeur grâce à une blessure malheureuse de son adversaire Adrian Mannarino au premier tour à Wimbledon.

Le Français avait deux sets à un et une panne au quatrième contre un Federer rouillé lorsqu’il a glissé sous le toit du court central et s’est blessé au genou droit.

Mannarino a essayé de continuer mais a été gravement gêné et, après avoir perdu le quatrième set alors qu’il était à peine capable de servir, il a annulé à 6-4 6-7 (3-7) 3-6 6-2.

Jouer sous le toit semble rendre l’herbe plus glissante, Novak Djokovic tombant plusieurs fois lors de son match de premier tour contre Jack Draper lundi.

Federer a déclaré: « C’est affreux. Cela montre qu’un coup peut changer l’issue d’un match, d’une saison, d’une carrière. Je lui souhaite tout le meilleur et j’espère qu’il récupérera bientôt. Il aurait pu gagner le match, il était le meilleur joueur, alors j’ai eu un peu de chance.

« Vous n’avez pas beaucoup d’abandons au cours d’une carrière. Je suis évidemment heureux de pouvoir avoir une autre chance de match ici. J’ai travaillé très dur et je me suis bien amusé ici jusqu’à la fin. »

Federer avait concentré sa récupération après deux opérations au genou sur la possibilité d’être en forme pour une éventuelle inclinaison finale à un neuvième titre à Wimbledon et il était assez bon dans le premier set contre un joueur qui joue son meilleur tennis sur gazon et avait fait le quatrième tour ici trois fois .

Adrian Mannarino a été contraint à l’abandon au cinquième set après une lourde chute plus tôt dans le match

Le joueur de 39 ans, qui aura 40 ans en un peu plus d’un mois, a perdu les trois premiers points du match sur son propre service, mais a ensuite eu plus de chances et a pris le set avec une passe du revers vintage.

Mais la sixième tête de série n’a disputé qu’une poignée de matches au cours de la dernière année et demie et a subi une défaite décourageante contre Felix Auger-Aliassime lors de l’échauffement à Halle.

Federer a insisté lors de sa conférence de presse d’avant-match sur le fait qu’il avait mis ce match derrière lui, mais il a commencé à commettre de plus en plus d’erreurs au fur et à mesure que le deuxième set avançait, en particulier du côté du coup droit.

Il a joué un mauvais tie-break pour aider Mannarino à remporter seulement son deuxième set lors de leur septième rencontre, et le Français était clairement le meilleur joueur au début du troisième.

Federer aurait sûrement préféré affronter un joueur moins à l’aise sur la surface contre lequel il pourrait exploiter ses ruses sur gazon, mais c’était Mannarino qui produisait la magie et, bien que le octuple champion ait récupéré une pause précoce, son adversaire est reparti de l’avant.

Federer n’avait pas perdu au premier tour d’un Grand Chelem depuis Roland-Garros en 2003, mais cela semblait une possibilité sérieuse, en particulier lorsque Mannarino a forcé un autre point de rupture lors du match d’ouverture du quatrième set.

Surtout, Federer l’a sauvé et à partir de là, il a commencé à sembler plus à l’aise, intensifiant son agressivité et raccourcissant les points.

Qu’il aurait terminé le retour est devenu un point discutable, avec il immédiatement évident que le glissement de Mannarino était tout sauf anodin.

Il est resté allongé sur le terrain pendant quelques minutes avant de regagner sa chaise en boitant et, bien qu’il ait été soigné, il n’y avait aucun moyen de revenir.

