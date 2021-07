Wimbledon 2021: Roger Federer crée un record d’ère ouverte pour mettre en place l’épreuve de force de Cameron Norrie | Actualités Tennis

Roger Federer est l’homme le plus âgé au troisième tour à Wimbledon depuis 46 ans

L’octuple champion Roger Federer s’est assuré une place au troisième tour de Wimbledon pour une 18e fois record avec une victoire en deux sets sur le double demi-finaliste Richard Gasquet.

Le 20 fois champion du Grand Chelem s’est remis d’un début provisoire pour terminer une victoire retentissante 7-6 (7-1) 6-1 6-4 sur un court central baigné de soleil, pour organiser une confrontation contre le n ° 2 britannique Cam Norrie pour une place au quatrième tour.

Federer, qui n’a joué que son dixième match en 19 mois, a survécu à une frayeur majeure lors de son premier match contre Adrian Mannarino, mais il a produit du tennis vintage dans les dernières étapes contre Gasquet pour enregistrer une remarquable 103e victoire au All England Club.

Le joueur de 39 ans vise un 21e titre du Grand Chelem, ce qui le verrait dépasser son grand rival Rafael Nadal

« Je connais très bien Richard, nous avons joué tellement de fois l’un contre l’autre, il a un revers tellement merveilleux », a déclaré Federer après le match.

« Après qu’il ait déchiré cela sur toute la ligne, j’ai pensé que je pourrais peut-être faire quelque chose de similaire avec lequel je serais heureux et après cela, je me suis lancé alors je suis heureux qu’il m’ait inspiré sur ce coup.

« C’était un match merveilleux pour moi, j’étais vraiment content de ma performance aujourd’hui. »

Federer a été inhabituellement prodigieux lors des premières étapes, enregistrant 12 fautes directes lors des sept premiers matchs.

Cependant, après avoir remporté un bris d’égalité unilatéral, il a commencé à dicter les procédures et a submergé le Français de 35 ans par son intensité et ses coups de fond punitifs.

« L’objectif initial était de revenir pour Wimbledon l’année dernière, je n’allais jamais y arriver, j’allais me promener sur le terrain si Wimbledon arrivait donc c’est bien que je l’aie fait, cela m’a donné une chance d’être ici . » Federer se délecte du retour de Wimbledon

« Ce n’est pas le plus important de se sentir à son meilleur au premier et au deuxième tour, ce que vous ne voulez pas faire, c’est sortir. Je suis au troisième tour, je suis vraiment content de mon niveau en ce moment, aujourd’hui était spécial et j’en suis content », a ajouté Federer.

« Cela a été une année et demie difficile à bien des égards pour moi, avec la chirurgie du double genou et la rééducation et tout.

Federer avait connu une décennie de domination contre Gasquet – remportant ses 10 derniers matchs et 22 sets contre le Français de 35 ans.

L’octuple champion affrontera le Britannique Cameron Norrie pour une place au quatrième tour samedi

Roger Federer est qualifié pour le troisième tour à Wimbledon pour la 18e fois – un nouveau record de l’ère ouverte. Sa victoire sur Gasquet a également marqué sa 103e victoire au All England Club, usurpant son décompte de l’Open d’Australie.

Gasquet a eu l’occasion de réduire cette séquence après avoir forcé un bris d’égalité dans le premier set, mais Federer a manqué un vainqueur convaincant 7-1, et il n’a jamais regardé en arrière.

L’icône suisse a commencé à annuler le revers impérieux de son adversaire, bien que Gasquet ait toujours produit des moments de qualité – un superbe vainqueur de revers de 102 mph sur toute la ligne, un point culminant évident, après une surcharge brutale de Federer.

Néanmoins, le joueur de 39 ans a couru pour marquer deux en seulement 27 minutes, et tandis que Gasquet a fourni une plus grande résistance dans le troisième, Federer a réclamé la pause très importante à 3-3 et a cimenté son avantage avec un service implacable pour sceller son progression dans le style.

Medvedev, Zverev, Berrettini impressionnent

Daniil Medvedev était d’humeur impitoyable contre l’adolescent espagnol Carlos Alcaraz

N°2 mondial Daniel Medvedev était dans une forme impérieuse alors qu’il envoyait le passionnant adolescent espagnol Carlos Alcaraz en deux sets, pour organiser un affrontement contre l’ancien finaliste Marin Cilic au troisième tour.

Medvedev, qui n’a pas dépassé le troisième tour à SW19, a remarquablement remporté 95% des points derrière son premier service, alors qu’il a conclu une victoire 6-4 6-1 6-2 en 97 minutes sur le court n ° 1.

Quatrième graine Alexandre Zverev a poursuivi son bon début aux championnats de cette année avec une victoire catégorique en deux sets contre Tennys Sandgren.

L’Allemand a tiré 13 as, a réussi 72% de ses premiers services et a frappé 36 vainqueurs pour clôturer un succès 7-5 6-2 6-3 en une heure et 45 minutes sur le court n ° 2.

Zverev n’a cédé que huit points à son premier service, et il affrontera la 31e tête de série Taylor Fritz, qui a remporté une incroyable victoire en cinq sets sur son compatriote Steve Johnson, malgré une opération au genou il y a moins d’un mois.

Septième graine Matteo Berrettini a maintenu son record parfait sur gazon en 2021 avec une victoire acharnée 6-3 6-4 7-6 (7-4) contre Botic Van de Zandschulp jeudi après-midi.

Le champion du Queen’s Club a réussi 20 as pour vaincre le fougueux Néerlandais en 2 heures et 17 minutes, et il affrontera désormais le Slovène Aljaz Bedene, qui a dépassé Yoshihito Nishioka en seulement 84 minutes.

Kyrgios a décroché 29 as et n’a commis que 11 erreurs directes alors qu’il prolongeait ses « vacances » à Wimbledon

Ailleurs, Nick Kyrgios a poursuivi son retour de blessure avec un succès divertissant en deux sets contre l’Italien Gianluca Mager.

L’énigmatique Australien a livré quelques coups de fond brutaux et a accepté des conseils d’entraînement impromptus d’une spectatrice, mais il n’a pas eu besoin d’une telle intervention, complétant une victoire 7-6 (8-6) 6-4 6-4; avec 29 as et 48 gagnants.

