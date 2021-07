Wimbledon 2021: Novak Djokovic et Roger Federer en tête d’affiche des quarts de finale avec de nouveaux noms émergents | Actualités Tennis

Novak Djokovic est le double champion en titre à la poursuite d’un sixième titre de Wimbledon et d’un 20e titre du Grand Chelem (Photo de : Frank Molter/picture-alliance/dpa/AP Images)

Novak Djokovic et Roger Federer ont l’intention de consolider leur statut légendaire à Wimbledon – mais six nouveaux noms sont dans les huit derniers avec leurs propres ambitions.

Comme il est de coutume dans les tournois du Grand Chelem de l’histoire récente, il y aura au moins deux des trois grands du sport en action lors de la journée des quarts de finale à Wimbledon mercredi car pour la deuxième journée consécutive, les championnats accueillent une foule nombreuse sur les courts d’exposition. .

Alors que le sport se rapproche de plus en plus de la normalité, la présence de Federer et Djokovic dans les huit derniers – en particulier à Wimbledon – pourrait à peine être plus normale – la paire a 30 quarts de finale entre eux dans SW19, les six autres joueurs n’en ont pas un seul entre eux.

En effet Marton Fucsovics, Felix Auger-Aliassime et Hubert Hurkacz sont à ce stade d’un Grand Chelem pour la première fois, Denis Shapovalov et Karen Khachanov ont chacun un quart de finale de Chelem et Matteo Berrettini est le porte-drapeau avec deux apparitions à ce étape d’une majeure.

Mardi, lors des quarts de finale féminins, où de la même manière six des huit noms restants goûtaient pour la première fois à un quart de finale, c’était en grande partie l’expérience qui prévalait – il est difficile de voir au-delà à nouveau étant donné le pedigree de Federer et Djokovic.

Wimbledon 2021 : les quarts de finale de mercredi Court central Novak Djokovic (1) contre Marton Fucsovics Roger Federer (6) contre Hubert Hurkacz (14) Tribunal n°1 Karen Khachanov (25) contre Denis Shapovalov (10) Matteo Berrettini (7) contre Félix Auger-Aliassime

Federer et Djokovic projettent une ombre longue.

Dans un sport consommé par les faits et les chiffres, les chiffres rendent à peine justice à l’ensemble du débat Federer-Nadal-Djokovic.

Pour chaque set historique, il y en a un autre à battre – généralement par l’un des deux autres – le numéro 20 est particulièrement important au All-England Club alors que Djokovic vise à rejoindre ses grands rivaux sur ce total en tête de liste.

Djokovic a triomphé dans une épopée en cinq sets contre Federer en 2019 – la dernière fois que le trophée a été levé après l’annulation de Wimbledon en 2020 (AP)

Titres en simple du Grand Chelem masculin – Tous les temps 20 Roger Federer Rafael Nadal 19 Novak Djokovic 14 Pete Sampras 12 Roy Emerson

Alors que Rafael Nadal ne peut rien y faire compte tenu de son absence, Federer le peut et un premier titre du Grand Chelem depuis l’Open d’Australie en 2018 peut lui donner un répit sur le n ° 1 mondial de la liste de tous les temps.

Mais Djokovic se révèle être une force de la nature. Depuis le 20e titre de Federer à Melbourne, Nadal et Djokovic ont remporté 11 des 12 derniers titres du Grand Chelem (Djokovic 7, Nadal 4) avec les sept de Djokovic lors des 11 derniers Chelems.

Federer a raté quatre tournois majeurs et n’a atteint qu’une seule finale de plus, mais s’il y a un endroit qui allume sa bougie, c’est Wimbledon et le Court Central. Lors de chacune de ses six dernières visites, il a fait les huit dernières avec trois finalistes et un titre, son huitième lors de l’événement, en 2017.

Le grand suisse a excellé dans le démantèlement de Lorenzo Sonego, et étant donné qu’il aura 40 ans le mois prochain, il a tendance à choisir ses moments pour frapper. Il est déjà l’homme le plus âgé de l’ère Open à atteindre les quarts de finale de Wimbledon, et il y a eu un sourire sur son visage à chaque fois qu’il est entré dans la salle de presse – il semble s’amuser.

« Jouer cinq jours de suite est différent de jouer au meilleur des cinq sets tous les deux jours, disons. Vous avez besoin d’attributs différents, disons. « Quand tu es moi, avec l’année que j’ai eue, ce ne sont que des points d’interrogation partout. Tu dois te prouver à nouveau que tu peux réellement le faire. « J’étais prêt à prendre des pertes pour des raisons d’information, juste pour être là-bas, mettre le corps en forme car j’espère que lorsque Wimbledon arrivera, je pourrai me réveiller le matin et me sentir bien, que je peux toujours sortir et jouer cinq sets. « Je me sens comme ça, donc c’est très gratifiant et c’est une bonne sensation, maintenant nous verrons combien il me reste encore dans le réservoir. » Roger Federer

Mais Djokovic a sa propre séquence, il est invaincu à Wimbledon depuis une défaite en quart de finale contre Tomas Berdych en 2017, il est sur une séquence de 18 victoires consécutives qui comprend deux titres – dont l’un était cette victoire épique contre Federer en 2019.

À cela s’ajoute la position de Djokovic pour décrocher non seulement un Grand Chelem d’une année civile après avoir remporté en Australie et en France déjà en 2021, mais avec les Jeux olympiques dans quelques semaines, il pourrait devenir la deuxième personne à remporter les quatre tournois majeurs et une médaille d’or. la même année – Steffi Graf (1988) est la réponse au quiz dont vous aurez besoin.

La plupart des QF du Grand Chelem – Simples Hommes 58 – Federer

50 – Djokovic

44 – Nadal

41 – Connor

37 – Emerson – José Morgado (@josemorgado) 5 juillet 2021

« Ce sont les plus grands de tous les temps… tous »

Les premiers obstacles auxquels la paire est confrontée sont probablement les plus improbables des six autres quarts de finalistes.

« Je pense aux trois grands, je parle de Federer, Nadal, Djokovic, je pense qu’ils sont les plus grands de tous les temps, tous, tous les trois. Pour moi, il n’y a pas de différence entre eux. Quand je joue contre ces gars-là, bien sûr, c’est un plaisir pour moi, ils font ressortir le meilleur de moi-même, et je pense que je peux améliorer mon jeu quand je joue contre eux. » Marton Fucsovics sur Federer, Nadal et Djokovic

Federer affronte Hubert Hurkacz, le Polonais méconnu qui n’a peut-être pas de pedigree du Grand Chelem à proprement parler mais qui a atteint un sommet en carrière 18e mondial au cours d’une saison où il a remporté son premier titre ATP Masters 1000 avec une victoire à Miami.

Bien qu’il n’ait remporté qu’un match solitaire entre ce triomphe en Floride et Wimbledon, le 14e tête de série n’avait pas perdu un set en route vers une confrontation avec le numéro 2 mondial Daniil Medvedev où il s’est rallié de 2-1 pour choquer le Russe et continuer de son mieux. jamais la performance dans un majeur.

« Roger est un joueur spécial. Je veux dire, ce qu’il a accompli tout au long de sa carrière, c’est incroyable », a-t-il déclaré mardi lorsqu’on l’a interrogé sur son prochain match.

« Être là-bas en quart de finale contre lui, c’est vraiment incroyable. Mais évidemment, je suis là pour jouer de mon mieux et me donner les meilleures chances de gagner le match. Il a été une grande inspiration pour moi. Je veux dire, le succès qu’il avait, la façon dont il a joué, la façon dont il joue dans le moment important, c’est vraiment spécial. »

Marton Fucsovics est l’un des six joueurs du tableau masculin de leur premier quart de finale à Wimbledon (AP)

Alors que Hurkacz peut s’appuyer sur des progrès de haut niveau, le Hongrois Fucsovics n’a pas tout à fait le pedigree croissant, jusqu’à cette semaine où son arrivée à ce stade fait de lui le premier homme de son pays à atteindre les quarts de finale depuis 30 ans.

Le numéro 48 mondial a également battu Jannik Sinner, Diego Schwartzman et Andrey Rublev – tous les 20 meilleurs joueurs du monde – en route pour les huit derniers.

« J’ai travaillé très dur pour cela. Je ne suis pas né comme ça. Je travaillais tous les jours pour obtenir ce physique », a déclaré Fucsovics aux médias après sa victoire lundi.

« Contre Novak, contre les meilleurs gars, vous ne pouvez pas dire la stratégie gagnante. Je vais aller là-bas et essayer de profiter de chaque instant, de me battre pour chaque point. Ce sera le plus important. »

Qui d’autre court après une place en demi-finale ?

Les deux autres quarts de finale représentent l’ultime opportunité pour quatre noms qui ont frappé à la porte et comme Dominic Thiem, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, ils représentent la prochaine génération, ceux censés détrôner les trois grands il y a environ cinq ans.

Karen Khachanov et Matteo Berrettini sont à l’extrémité la plus légère de l’échelle – tous deux âgés de 25 ans – tandis que la paire canadienne de Denis Shapovalov et Felix Auger-Aliassime sont les plus brillants des talents.

En 2017, en tant que wild card, Shapovalov a réalisé une brillante performance à l’adolescence pour atteindre les demi-finales du Masters de Montréal. Il a ravi la foule, a conquis Nadal et a finalement échoué.

Malgré les flashs, les progrès étaient au point mort depuis lors jusqu’à maintenant. Il a atteint les quarts de finale de l’US Open l’année dernière, et maintenant le joueur de 22 ans a réitéré l’exploit à Wimbledon où il a épaté ses deux derniers adversaires, dont Andy Murray.

Denis Shapovalov a terminé Wimbledon d’Andy Murray avec une victoire complète en trois sets (AP)

La 10e tête de série a tous les tirs et un service considérablement amélioré et il sera le favori pour battre le Russe Khachanov, qui est revenu au genre de forme qui lui a valu un titre de Masters en 2018.

Il a traversé un concours ardu avec Sebastian Korda le Manic Monday, mais une première demi-finale du Grand Chelem est le prix s’il peut continuer sa course après avoir atteint les huit derniers à Roland Garros en 2019.

L’autre Canadien du tirage au sort est Auger-Aliassime, âgé de seulement 20 ans et tête de série 16, il est le plus jeune quart de finaliste depuis Nick Kyrgios en 2014. Il a éliminé Kyrgios lorsque l’Australien a dû se retirer de son match de troisième tour, et il a suivi en remportant son tout premier match en cinq sets pour atteindre les huit derniers.

Après avoir remporté les deux premiers sets contre Alexander Zverev, quatrième tête de série, Auger-Aliassime a résisté à un Zverev d’assaut pour organiser une confrontation avec Berrettini qui a souligné son pedigree sur l’herbe lorsqu’il a remporté le titre à Queen’s.

L’énorme service et le coup droit massif de Berrettini peuvent être trop difficiles à gérer pour Auger-Aliassime et la septième tête de série italienne est à juste titre considérée comme peut-être la plus grande menace pour Federer dans la moitié inférieure du tirage – et peut-être la plus susceptible d’arrêter Federer ou Djokovic.

Six joueurs cherchant à faire leur marque et deux figures légendaires pour cimenter un héritage, la scène se déroule dans le sud-ouest de Londres alors qu’une journée palpitante et potentiellement sismique les attend.

