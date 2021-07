Wimbledon 2021 : Novak Djokovic et Matteo Berrettini se battent pour le titre sur le court central | Actualités Tennis

Novak Djokovic part à la recherche d’un 20e titre du Grand Chelem, un record, avec Matteo Berrettini visant à remporter un premier

Dimanche après-midi au All England Lawn Tennis Club, Novak Djokovic pourrait remporter un 20e titre du Grand Chelem, un troisième majeur de l’année et un troisième titre consécutif à Wimbledon – l’homme qui se dresse sur son chemin est le premier finaliste de Wimbledon Matteo Berrettini .

Avec Djokovic jouant dans une 30e finale du Grand Chelem et Berrettini sur le point de vivre une finale majeure pour la première fois, les chances pointent clairement vers une victoire pour le numéro 1 mondial.

Pourtant, Berrettini n’a pas perdu sur gazon cette saison et n’a jamais perdu en surface lorsqu’il a remporté le premier set.

Dans sa demi-finale contre Hubert Hurkacz, l’Italien a frappé 60 vainqueurs à seulement 18 fautes directes et a remporté 151 des 158 jeux de service sur gazon cette année.

« De toute évidence, j’essaie d’être le meilleur en tout – tactique, mental, physique, tout », a déclaré Berrettini après sa victoire 6-3 6-0 6-7 (3-7) 6-4 en demi-finale contre Hurkacz.

« Après le troisième set, que je pensais mériter de gagner et je ne l’ai pas fait, j’ai dû me dire que cela n’avait pas d’importance. Je me sentais mieux et comme si j’étais le joueur le plus fort et cela a payé.

« Je me souviens de la première fois que je suis entré sur ce terrain, il y a deux ans contre Roger [Federer], et ce n’était pas la même performance ! Mais, c’est juste une grande légende. J’ai apprécié, même si j’ai perdu, et je pense que cette expérience m’a aidé à être prêt.

« Je suis reconnaissant pour tout ce qui se passe. Ça va être une super ambiance. Ma première finale à Wimbledon. C’est juste fou d’y penser.

« Ce sera un grand jour, un grand jour de sport. Je suis vraiment heureux qu’avec le football maintenant, nous soyons l’un des plus grands sports d’Italie. »

Marija Cicak sera l’arbitre de chaise pour la finale. Elle est la première femme arbitre de chaise de la finale masculine et cela fait suite à sa présidence de la finale du simple dames en 2014 et de la finale du double dames en 2017.

Matteo Berrettini va vivre une finale à Wimbledon pour la première fois

Dimanche, le service de Berrettini et son coup droit en plein essor seront deux excellentes armes alors qu’il vise à réaliser ses rêves en remportant sa première finale du Grand Chelem et en devenant le premier Italien à triompher à Wimbledon.

Djokovic est largement considéré comme l’un des meilleurs retourneurs que le jeu ait jamais vu, mais la puissance et la capacité de l’Italien à frapper les bords de la zone de service seront un défi, même pour le Serbe impérieux.

Particulièrement à ce stade de ma carrière, les Grands Chelems sont tout ; ce sont les quatre événements qui comptent le plus dans notre sport et j’ai eu le privilège de marquer l’histoire dans le sport que j’aime vraiment. Novak Djokovic

Alors que le septième tête de série et finaliste pour la première fois se bat contre les nerfs, pour Djokovic, le processus d’être dans une finale de Wimbledon et une finale du Grand Chelem est normal.

Au cours des dernières étapes des championnats de cette année, le Serbe n’a pas hésité à parler de sa motivation pour continuer à écrire l’histoire et à repousser les limites.

« Je l’ai dit tant de fois auparavant, le tournoi le plus spécial au monde sur ce terrain et il n’y a aucune retenue, une fois que vous sortez sur le terrain, en particulier aux stades ultérieurs », a déclaré Djokovic.

« Le rêve continue, c’est tout ce que je peux dire. J’essaie de tirer le maximum de mes propres capacités à chaque match et de voir ce qui se passe. Abandonner n’est jamais une option.

« Cela me remplit le cœur chaque fois que j’entends qu’il y a quelque chose en jeu, cela m’inspire et me motive, mais en même temps, je dois l’équilibrer en étant présent et dans l’instant et ne gagner que le prochain match.

« Pour moi, un seul match existe dans quelques jours et je vais essayer de ne pas penser à la 30e finale du Grand Chelem. »

Djokovic possède un avantage de 2-0 dans son bilan face à face contre Berrettini, et il n’en sera que meilleur pour la façon dont Shapovalov l’a poussé lors de leur demi-finale 7-6 (7-3) 7-5 7-5 -final.

« Il [Shapovalov] servi pour le premier set et était probablement le meilleur joueur du deuxième set. Il a eu beaucoup d’occasions », a déclaré Djokovic.

« Nous allons le voir beaucoup à l’avenir. C’est un grand joueur. On pourrait dire que j’étais le compétiteur ultime aujourd’hui. »

La finale de Wimbledon dimanche sera la troisième fois que les deux hommes se rencontreront dans leur carrière

En tant que «concurrent ultime», Djokovic a sauvé 10 balles de break contre le Canadien lors de cette demi-finale et n’a pas l’habitude de prendre du recul lors des grandes occasions.

Avec l’opportunité d’égaler Roger Federer et Rafael Nadal sur 20 titres du Grand Chelem, la chance d’obtenir un troisième majeur de l’année et un troisième titre à Wimbledon d’affilée, Djokovic devrait grandir d’un pied sur la scène du Court Central.

Il n’a perdu qu’un seul set lors des championnats de cette année – contre le Britannique Jack Draper au premier tour – et n’a pas perdu de match sur gazon depuis 2018.

Si Berrettini apporte son match « A » et Djokovic aussi, nous pourrions tous avoir droit à une autre finale de Wimbledon inoubliable et à la fin, un homme entrera dans l’histoire.

