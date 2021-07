Wimbledon 2021: Novak Djokovic en toute sécurité au quatrième tour après la victoire de Denis Kudla | Actualités Tennis

Novak Djokovic n’a plus perdu de match à Wimbledon depuis 2017

Novak Djokovic a poursuivi sa quête d’un troisième titre consécutif à Wimbledon avec une victoire en deux sets 6-4 6-3 7-6 (9-7) sur le qualifié Denis Kudla.

Sur le court n ° 1, avec Dan Evans et Andy Murray en tête sur le court central, le n ° 1 mondial a prolongé son record à Wimbledon à 75-10 et est passé au quatrième tour pour la 55e fois d’un grand chelem.

Le joueur de 34 ans avait qualifié sa victoire au deuxième tour sur Kevin Anderson de « sans faute », mais il n’a pas atteint ces sommets contre l’Américain Kudla, classé 114e au monde.

Au lieu de cela, il y avait beaucoup d’irritation, avec des doubles fautes, quelques pauses de service et un tie-break au troisième set.

Le nombre d’erreurs non forcées du n ° 1 mondial était également en hausse significative par rapport aux six qu’il a enregistrés contre Anderson – cette fois, il en a fait 28 – cependant, tout au long du match, Djokovic a attaqué le match avec son énergie et sa vigueur de marque.

« Vous essayez toujours de faire de votre mieux et de donner le maximum, en particulier lorsque vous jouez dans l’un des plus grands tournois de tennis au monde », a déclaré le numéro 1 mondial sur le court après.

« Eh bien, pour moi, c’est le plus gros, car j’ai toujours rêvé de gagner Wimbledon quand j’étais enfant.

« Je dois remercier Denis d’avoir très bien joué depuis le début, le troisième set était assez serré. C’est un gars formidable sur et en dehors du terrain, nous nous entendons très bien et je lui souhaite tout le meilleur. »

Novak Djokovic est le premier homme à remporter au moins 75 matchs dans les quatre tournois du Grand Chelem

Kudla est resté avec le Serbe pendant les neuf premiers matchs, avant que Djokovic ne frappe au 10e pour faufiler le premier set.

Il a remporté quatre matchs d’affilée à la fin du premier et au début du second, et bien que Kudla ait réussi à reculer, Djokovic a rapidement repris son avantage.

À ce moment-là, le qualifié américain a commencé à se nourrir de la foule à l’intérieur du court n ° 1. Il leur a également donné une lueur de retour, lorsqu’il a obtenu une pause après que Djokovic a commis une double faute, et Kudla a progressé de 3-0 au troisième.

Novak Djokovic est le premier homme à remporter au moins 7️⃣5️⃣ matchs dans les quatre tournois du Grand Chelem. 🇦🇺 Open d’Australie : 82-8

Roland-Garros : 81-15

Wimbledon : 75-10

🇺🇸 US Open : 75-12 pic.twitter.com/UE64O0lNo0 – Circuit ATP (@atptour) 2 juillet 2021

Cependant, le nombre d’erreurs non forcées de Kudla a augmenté au mauvais moment. Menant à 4-2, il a vacillé et Djokovic a saisi sa chance de revenir au niveau et de prendre des mesures pour un tie-break.

Des doubles fautes consécutives de Djokovic ont donné à Kudla une avance de 3-0 dans le tie-break, mais une défense résolue de Djokovic et de mauvais choix de tirs de Kudla ont permis au champion en titre de franchir la ligne.

Novak Djokovic célèbre avec la foule

Une fois que la victoire lui appartenait, Djokovic a expliqué d’où vient sa motivation et sa volonté de gagner.

« Je pense que cela vient en partie de mes gènes », a-t-il déclaré. « Ma famille et la façon dont j’ai grandi pendant les périodes difficiles pour mon pays dans les années 90.

« L’échec n’a jamais été une option pour moi, ni pour quiconque dans ma famille. Nous devions simplement trouver un moyen de subvenir aux besoins de base pour survivre pendant ces périodes. C’était difficile et je pense que cela a renforcé mon caractère, dirais-je.

« Cela vient aussi en partie de mon éducation dans les montagnes, je passe beaucoup de temps avec les loups, donc c’est l’énergie du loup ici! »

Ailleurs dans le tirage, Marton Fucsovics a éliminé la neuvième graine Diégo Schwartzman 6-3 6-3 6-7 (6-8) 6-4.

Dans un match d’une durée de trois heures et 19 minutes, c’est le Hongrois qui a survécu à son adversaire pour poursuivre son meilleur parcours au All England Lawn Tennis Club.

Fucsovics a commis 47 fautes directes mais a également touché 40 vainqueurs pour organiser une rencontre des 16 derniers avec Andreï Roublev dans ce qui sera le cinquième match entre les deux au cours des 12 derniers mois. Rublev a progressé grâce à une victoire 6-3 5-7 6-4 6-2 sur Fabio Fognini.

débutante américaine Sébastien Korda a poursuivi sa course impressionnante avec une victoire 6-3 3-6 6-3 6-4 sur le numéro un britannique Dan Evans, qui cherchait à atteindre le quatrième tour à Wimbledon pour la première fois de sa carrière.

