Wimbledon 2021 : Novak Djokovic bat Matteo Berrettini pour rejoindre Roger Federer et Rafael Nadal en tant que 20 fois champion du Grand Chelem | Actualités Tennis

Novak Djokovic a rejoint Roger Federer et Rafael Nadal en tant que 20 fois champion du Grand Chelem après avoir remporté son sixième titre à Wimbledon

Novak Djokovic a égalé le record masculin de Roger Federer et Rafael Nadal de 20 titres du Grand Chelem alors que le n ° 1 mondial a remporté dimanche son sixième titre à Wimbledon.

Djokovic a finalement impressionné Matteo Berrettini, septième tête de série italienne, 6-7 (4-7) 6-4 6-4 6-3 sur le court central pour devenir le premier joueur depuis Rod Laver en 1969 à remporter les trois premiers titres de l’année, le gardant sur la bonne voie pour imiter l’Australien en revendiquant un calendrier du Grand Chelem.

Jetez une médaille d’or olympique en simple à Tokyo, pour laquelle il sera également favori, et Djokovic est en passe de devenir le premier homme à remporter un Golden Slam.

« C’était plus qu’une bataille. Félicitations à Matteo pour un tournoi fantastique. C’était un match difficile aujourd’hui. C’est un vrai marteau italien », a déclaré Djokovic.

« Gagner Wimbledon a toujours été le plus grand rêve de mon enfance. Je dois me rappeler à quel point c’est spécial et ne pas le prendre pour acquis et être conscient que c’est un immense honneur et privilège.

« D’être un enfant de sept ans construisant un trophée de Wimbledon avec des matières premières à se tenir ici avec un sixième trophée. C’est incroyable. »

Félicitations Novak pour votre 20e majeure. Je suis fier d’avoir l’opportunité de jouer dans une ère spéciale de champions de tennis. Magnifique prestation, bravo ! – Roger Federer (@rogerfederer) 11 juillet 2021

Au niveau du dessin avec Nadal et Federer, il a ajouté : « Cela signifie qu’aucun de nous trois ne s’arrêtera !

« Je dois rendre un grand hommage à Rafa et Roger. Ce sont des légendes de notre sport. Les deux joueurs les plus importants que j’aie jamais affrontés.

« Ils sont la raison pour laquelle je suis là où je suis aujourd’hui. Ils m’ont fait réaliser ce que je devais faire pour m’améliorer. Les 10 dernières années ont été un voyage incroyable qui ne s’arrête pas là. »

Djokovic a utilisé tout son répertoire de compétences sur gazon pour vaincre Berrettini

Djokovic a été un mur de briques à un seul homme pour garder les mains de la jeune génération hors des plus gros titres, battant Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas et maintenant Berrettini en finale du Slam cette année.

Berrettini au service important est entré à Wimbledon en tant que l’un des favoris après avoir remporté son premier titre sur gazon au Queen’s Club, et était sur une série de 11 victoires.

L’acteur Tom Cruise était présent pour la finale masculine sur le court central

Avec Tom Cruise de retour au All England Club pour la finale masculine, après avoir regardé le match féminin un jour plus tôt, cela semblait être une mission impossible pour le joueur de 25 ans de Rome alors que Djokovic s’emparait d’une avance de 3-1, malgré un début provisoire par le Serbe.

Berrettini visait à devenir le premier joueur italien à remporter un titre en simple à Wimbledon et il a tenu un huitième match marathon de 10 minutes, qui comprenait huit points et un point de set, avant de maintenir l’élan lors du match suivant en profitant d’un Le deuxième service inhabituellement mou de Djokovic s’est rétracté.

Il a ensuite pris le tie-break pour s’assurer une avance surprise après 70 minutes pour le plus grand plaisir d’un court central bruyant.

Le service de Berrettini, qui dépasse régulièrement 135 mph, a été sa plus grande arme cette quinzaine, mais Djokovic l’a franchie à deux reprises pour prendre une avance confortable de 5-1 dans le deuxième set.

Un lob de Berrettini « tweener » sur Djokovic avait des spectateurs debout alors qu’il tenait 5-2, et l’outsider a ensuite récupéré une pause, mais la tête de série s’est composée pour servir le set et égaliser le match.

Djokovic vs Berrettini : Statistiques du match Djokovic Statistiques de match Berrettini 5 As 16 4 Doubles fautes 3 79% Pourcentage de victoire au 1er service 76% 53% Pourcentage de victoire au 2e service 38% 15/6 Points de break gagnés 2/7 31 Total des gagnants 57 21 Erreurs non forcées 48 145 Total des points gagnés 131

Après avoir absorbé le premier barrage d’artillerie de son adversaire, Djokovic a commencé à prendre lentement le contrôle de la finale. Il a gardé le coup droit destructeur de Berrettini à distance, pour forcer une pause pour 2-1 dans le troisième.

Malgré la fabrication de deux balles de break à 2-3, l’Italien n’a pas pu les faire compter, et Djokovic a servi pour passer de deux sets à un.

Le Serbe a produit des vainqueurs de classe mondiale contre un barrage de gros coups de Berrettini.

Cependant, c’est le n ° 10 mondial qui s’est effondré sous la pression croissante de la double faute, donnant à Djokovic une avance de 4-3 dans le quatrième set.

Berrettini a sauvé deux points de championnat sur son propre service, mais Djokovic a eu de la chance pour la troisième fois, un revers dans le filet scellant un 20e titre du Chelem.

Djokovic est maintenant aux trois quarts du parcours d’un potentiel Grand Chelem des quatre tournois majeurs cette année, avec seulement l’US Open à venir.

Il a ajouté: « Je pourrais certainement envisager que cela se produise. Je vais tenter le coup. Je joue bien et jouer mon meilleur tennis en Grand Chelem est ma priorité. »

Berrettini, vice-champion galant, a déclaré: « Des sentiments incroyables, peut-être trop nombreux à gérer.

« Bien sûr, Novak était meilleur que moi, c’est un grand champion. Il écrit l’histoire de ce sport donc il mérite tout le mérite.

« Je suis content de ma performance ici, j’espère que ce ne sera pas la dernière. Je ne pourrais pas demander plus – enfin peut-être un peu. »

